Pasajero intentaba ingresar con pistola a avión en aeropuerto de Veracruz

Los oficiales de la Policía Federal encargados de la seguridad del Aeropuerto Internacional de Veracruz "Heriberto Jara Corona" detuvieron la mañana del pasado lunes a un sujeto que intentó abordar un avión con una pistola dentro de su equipaje de mano.



Cerca de las 10 de la mañana, el personal de seguridad privada detectó el arma de fuego calibre .25 y 7 cartuchos útiles, por lo que dio aviso a los elementos policiacos, quienes interceptaron a Luis Miguel P., empresario originario de Córdoba.



El sujeto estaba a punto de abordar el vuelo 550 de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México, pero no pasó del primer filtro de seguridad. El expresidente del Casino Español en Córdoba afirmó que llevaba el arma como medida de protección ante la inseguridad que se vive en la capital del país.



Trascendió que la persona fue remitida al ministerio público federal, sin embargo IMAGEN del Golfo consultó diversas fuentes de la PGR y no se tuvo conocimiento de la apertura de una carpeta de investigación en su contra, por lo que se presume contaba con el permiso correspondiente para portar la pistola Pietro Beretta.



No obstante, las regulaciones de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de las terminales aéreas prohíben el ingreso de armas o explosivos a los aviones comerciales, de carga y privados.