Avalan diputados utilizar recursos de reestructuración de deuda para pagar participaciones a los municipios

Pese a que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó en reiteradas ocasiones que la reestructuración de la deuda pública que presentó al Congreso del Estado no serviría para pagar participaciones federales pendientes a los 212 municipios, esta tarde los legisladores acordaron que sí se utilicen parte de los recursos con ese fin.



Lo anterior lo confirmó en entrevista el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés.



El diputado local mencionó que el dictamen para la reestructuración de la deuda pública del Estado incluirá un apartado para el pago de participaciones federales pendientes con los 212 municipios por unos mil 500 millones de pesos.



“El fondo que se pretende cubrir con lo que se pudiera obtener de la reestructura es el FISM, destinado específicamente a obra pública, que estamos hablando de mil 500 millones de pesos que son adeudos de 3 meses a los 212 municipios”, detalló.



Rodríguez Cortés explicó que dicha cantidad está pendiente de los últimos tres meses del gobierno de Javier Duarte en 2016, sin embargo el monto total que se debe a los alcaldes ronda los 3 mil millones de pesos.



Sin embargo, el presidente de la comisión de Hacienda del Estado indicó que no se puede apoyar a los municipios en todos los fondos que no les ha entregado la administración estatal, puesto que los recursos liberados forzosamente se tienen que aplicar en obra pública, en este caso para pagar los pendientes correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).



Así, luego de que se decretó un receso en la Diputación Permanente esta se reanudará a las 12 del día de este miércoles 8 de marzo, ya con el dictamen avanzado para que se pueda convocar a una sesión extraordinaria para el próximo martes 14 de marzo y someterlo ante el pleno.



Rodríguez Cortés dijo que una vez concluido el documento se recurrirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo avale, así como para que inicie el expediente de todo el procedimiento de la reestructura que comenzaría con la aprobación del dictamen por el pleno.



Consideró que este martes se logró un avance importante, pues se tuvo que ceder en el tema de poner expresamente en el dictamen la deuda con los alcaldes.



Luego de la reunión entre integrantes de la comisión que preside, junto con los coordinadores de todos los grupos legislativos tras el receso que se decretó en la Diputación Permanente, Rodríguez Cortés apuntó que continúa la elaboración del documento para que no contravenga ninguna ley.



“Pudiéramos tener diferencias, fundamentalmente porque la Ley de Disciplina Financiera no lo permite expresamente; sin embargo hay voluntad y vamos a tratar de que se establezca en el dictamen, tenemos que hacer una revisión y que no contravenga una disposición legal”.



Después de que se cedió a las peticiones de fracciones como la priista, refirió que se espera que los legisladores puedan aprobar la reestructuración presentada por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el próximo martes.



“Todo esto se ha hecho por el PRI, a petición del PRI, si después de todo esto ellos deciden no apoyar el dictamen de la reestructura entonces no sé de qué estaríamos hablando; lo estamos haciendo para que se pueda satisfacer en este caso las peticiones que ha hecho el Revolucionario Institucional, espero que sean congruentes y respalden de una vez por todas el dictamen”.