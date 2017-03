Por inseguridad, Universidad Veracruzana modifica horarios; la salida más tarde será a las 8 pm

A las 10 de la noche, hora en que tradicionalmente salían algunos estudiantes de la Universidad Veracruzana, las inmediaciones del campus Mocambo, el más grande de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lucen prácticamente desiertas, informó Excélsior.



La inseguridad orilló a las autoridades de la universidad a cambiar la hora máxima de salida a las 8 de la noche.



“Se pidió a los directores, a los secretarios académicos de cada entidad que procuraran ajustar los horarios y convencer a los académicos, conciliar para que los horarios permitieran salir a los jóvenes más temprano y a los académicos también”, Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la institución educativa.



Los hechos violentos no han sido ajenos a la comunidad universitaria.



El 29 de septiembre del año pasado, Génesis Urrutia Ramírez, de 22 años, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, desapareció junto con otros tres amigos. Sus cuerpos fueron hallados en bolsas negras el 8 de octubre.



“La desaparición de Génesis fue de alguna manera un parteaguas en la facultad, porque nos sembró la inseguridad, el miedo, la zozobra y ante ello tenemos que reorganizarnos en horarios y protección a nuestros estudiantes\\\", aseveró Marco Malpica Rivera, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.



La mayoría de los profesores están de acuerdo con la modificación de los horarios, sin embargo, son temas que deben de tratarse con el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv).



“Me parece que no se puede escatimar con la seguridad de los estudiantes, sobre todo, hay que reconocer el contexto, reconocer no es una señal de debilidad, ignorar la situación sí es una señal de debilidad\\\", señaló Carlos Enrique Villareal Morales, catedrático.



En lo que va del año la vicerrectoría sólo tiene registrado un caso de robo, sin embargo, los estudiantes consideran que la cifra negra es mayor.



En algunas áreas de la universidad se han colocado cámaras de videovigilancia y se ha solicitado a la Policía que refuercen los rondines.



