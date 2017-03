Llaman a jóvenes a tramitar precartillas en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-07-18:03:44 Coatzacoalcos El trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional es necesario como documento para los hombres

La regidora con la Comisión de Reclutamiento, Martha Beatriz Hernández Montalvo, hizo un llamado a los varones mayores de edad a no dejar pasar la oportunidad de tramitar su precartilla para el Servicio Militar Nacional, ya que tienen siete meses para hacerlo, de lo contrario podrían quedarse como remisos para el siguiente año.



“A partir de febrero se inició la campaña de recepción de documentos para tramitar la precartilla y posteriormente por su cartilla liberada, hay que recordarle a los muchachos que vengan a la Junta de Reclutamiento, que está en el anexo del palacio del ayuntamiento, para que ellos se anoten y eviten las filas”, comentó Hernández Montalvo.



En ese sentido, son poco más de 150 los jóvenes que han acudido a la Junta Local de Reclutamiento, por lo que ha sido gracias al programa de citas como los jóvenes de 18 años o de más edad han agendado su fecha de asistencia para este trámite que es obligatorio para el varón.



“Ellos tienen que hacer conciencia de que deben hacer su trámite, porque al final ya cuando va a acabar el año vienen a querer a tramitar su cartilla para hacerlo, porque comienza en enero y termina el 15 de octubre, si vienen después no se puede tramitar, tienen que esperarse hasta el otro año como remisos, además de que la cartilla liberada es un requisito que piden para trabajar”, indicó la regidora novena.



Y es que el año pasado fueron cinco los jóvenes que acudieron una semana de haber vencido el plazo para dejar sus documentos, por lo cual tuvieron que comenzar a hacerlo este año como remisos, siendo la Junta Local de Reclutamiento la instancia a donde deben acudir.



“En la regiduría no se liberan las cartillas, lo hacen los militares, ellos tienen esa facultad… hasta el momento ha habido una buena recepción de documento, cada mes la cifra va aumentando de cien en cien personas”, puntualizó Martha Hernández.