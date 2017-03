No se privatizará la refinería de Mina: Sindicato Tweet “No se va a privatizar la Refinería, quien dice eso no está enterado, insisto no se privatiza la refinería General Lázaro Cárdenas del Rio”, señaló el Secretario General de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Minatitlán, Jorge Wade González Minatitlán - 2017-03-07 17:45:03 - Mario Zepeda / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-07-17:47:05 Minatitlán Este año Petróleos Mexicanos tiene contemplada una inversión importante en la Refinería Lázaro Cárdenas, donde se proyecta la construcción de una planta “No se va a privatizar la Refinería, quien dice eso no está enterado, insisto no se privatiza la refinería General Lázaro Cárdenas del Rio”, señaló el Secretario General de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Minatitlán, Jorge Wade González.



Por el contrario señaló que, este año Petróleos Mexicanos tiene contemplada una inversión importante en la Refinería Lázaro Cárdenas donde se proyecta la construcción de una planta de Combustibles Gas a Diésel, una Desulfuradora, así como una Planta Recuperadora de Azufre.



“Habrá derrama económica y generación empleos después de medio año, esperamos que no nos vaya a afectar el problema presupuestal de Pemex este año porque esto generará muchos empleos, estamos hablando que en su parte más alta favorecerá a siete mil u ocho mil trabajadores”, explicó el líder petrolero.



Wade Gonzalez a pregunta expresa si hay planes de privatización de la Refinería de Minatitlán señaló que, se trata de rumores y que las plazas sindicales no se han visto afectadas ni en riesgo en ningún momento, aunque reconoció que tres de sus plantas que se encontraban fuera de operación fueron desincorporadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).



Abundó, “Se desincorporaron algunas plantas que se tenían fuera de operación ya muy viejas donde no hubo afectación de ningún trabajador ni plaza alguna del sindicato aquí en la Diez”, dijo Wade González. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

