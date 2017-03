Rincón Grande, olvidado por Coatzacoalcos: agente

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-06-20:28:19 Coatzacoalcos Según el agente municipal de Rincón Grande, el ejido está muy atrasado en obras

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el ejido Rincón Grande pedirá recursos económicos directamente al Gobierno del Estado, para poder realizar obras en la zona rural.



Así lo dio a conocer José Luis Hernández Pérez, agente municipal del ejido, quien reconoció que Rincón Grande está muy atrasado en obras, pues la administración de Joaquín Caballero Rosiñol, no ha invertido en esta parte de Coatzacoalcos.



De acuerdo con el funcionario, a lo largo de la actual administración municipal, sólo una obra importante se ha realizado; se trata de la pavimentación de únicamente 300 metros de la calle Cuauhtémoc, la cual se hizo en el 2015.



Para el 2016, estaba programada la construcción de un tanque de agua elevado, que se pretende edificar en terrenos de la agencia municipal. Esta obra es una de las más prioritarias, pues alrededor de 250 familias dependen de este tanque para poder tener el vital líquido; sin embargo, ni siquiera ha comenzado a construirse.



En ese sentido, el agente municipal precisó que pedirán el recurso directamente al Gobierno del Estado y no al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, pues según el panorama financiero actual, éste no podrá cumplir con la obra.



“A lo mejor así lo construyan; la verdad estamos muy atrasados, ya vamos para afuera y no hemos visto resultados”, se quejó.



Para este mes, se tiene contemplada sólo la pavimentación de la calle Moctezuma, que es una de las más deterioradas del ejido, pues aunque hay otras vialidades en malas condiciones, no hay recursos para poder reparar todas.



Para esta obra, se tiene contemplada una inversión de aproximadamente 50 mil pesos, los cuales deberán ser aportados por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, aunque aún no han definido la fecha de entrega.