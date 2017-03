Acusan de negligencia en hospital General Córdoba

Exigen integrantes del Frente Popular Revolucionario mediante bloqueo en la avenida 1 y manifestación en plaza del parque 21 de Mayo, a la Secretaría de Salud que no cometa actos negligentes y no condicione la atención médica a la población pues el pasado sábado dijeron que un vendedor ambulante Alfredo Namixtle Rosas, falleció en el Hospital General Córdoba, por negligencia.



Guadalupe Ibáñez Ramírez, lideresa del Frente Popular acusó de negligente al personal médico del hospital, al señalar que un compañero comerciante ingresó y le fue diagnosticada influenza, pero este no recibió la atención de manera oportuna y falleció el fin de semana, por ello se agruparon y demandaron justicia.



Lamentó que personas de escasos recursos por no tener otra opción médica sean relegados, pues refirió que inicialmente el comerciante ingresó al hospital por influenza y en el certificado médico determinaron que era una “pulmonía triple”, además de que durante el internamiento no permitieron el ingreso de familiares ni visitas.



El Frente Popular demanda a la Secretaría de Salud la destitución del Director del hospital y de la Trabajadora Social que no permitió el ingreso de familiares, quienes no pudieron constatar que se le diera el trato justo y pertinente, además de que aseguran no realizaron los estudios clínicos necesarios para el diagnóstico oportuno.