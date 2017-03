CAEV sin atender fuga de agua potable en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-06-20:21:21 Coatzacoalcos La caudalosa fuga ha permanecido desde el viernes, por lo que se han desperdiciado muchos litros de agua

Una caudalosa fuga de agua potable, permanece en la colonia Frutos de la Revolución desde el pasado viernes; pese a que el problema ya ha sido reportado a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la dependencia no ha acudido a repararla.



De acuerdo con los vecinos del lugar, debido a la presión de la fuga, el agua ha comenzado a escasear en las llaves domésticas, y el domingo permanecieron varias horas sin el vital líquido.



“Nosotros la reportamos como seis veces, mi vecina también de aquí al lado, el vecino de enfrente, pero no nos han hecho caso (…) nos dicen que nada más que puedan, que estén desocupados, vienen a reparar”, externó María Luisa Orozco Dorantes, una de las afectadas.



La fuga, se encuentra en la tubería del canal que cruza las avenidas Melchor Ocampo y 5 de Mayo.



Esta tubería ya había sido reparada el año pasado; sin embargo, el canal por el que pasa está azolvado y lleno de basura, y con las lluvias, los desechos desviaron la tubería de agua potable, ocasionando una fisura.



Desde el pasado viernes, son incalculables los litros de agua que se han desperdiciado.





URGEN LIMPIAR CANAL



María Inés Soto, otra de las habitantes del lugar, señaló que este problema se debe en gran medida a la falta de limpieza del canal, pues éste no ha sido desazolvado.



La última vez que se limpió, dijo, fue en el 2015, pues el año pasado, incluso con la temporada de lluvias intensas, el Gobierno municipal no lo contempló en las tareas de desazolve.



Los vecinos, urgieron a las autoridades municipales destapar este canal, pues con sólo una lluvia moderada, el agua llega a subir más de medio metro e incluso se introduce en las viviendas, lo que ha ocasionado que muchas de sus pertenencias se hayan echado a perder.