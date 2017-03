Grave joven navajeado en Cosoleacaque Tweet El individuo identificado como Freddy Torres Pérez, de 26 años de edad, quien el pasado domingo fue herido con arma blanca en la comunidad Buenos Aires, de Cosoleacaque, hasta la tarde de este lunes, era reportado con estado de salud grave, por lo que no había rendido su declaración ante la autoridad ministerial Minatitlán - 2017-03-06 17:57:02 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-06-17:57:40 Minatitlán Sigue internado joven lesionado con arma blanca El individuo identificado como Freddy Torres Pérez, de 26 años de edad, quien el pasado domingo fue herido con arma blanca en la comunidad Buenos Aires, de Cosoleacaque, hasta la tarde de este lunes, era reportado con estado de salud grave, por lo que no había rendido su declaración ante la autoridad ministerial.



Como este mismo medio les ha informado, los hechos ocurrieron cuando el ahora herido y los agresores ingerían bebidas embriagantes en una cantina de la localidad antes mencionada, frente al tanque de agua.



Tras discutir, Freddy fue agredido por tres individuos que ya están plenamente identificados, quienes con una navaja le ocasionaron peligrosa herida de aproximadamente 15 centímetros de longitud, en el cuello, misma que ahora lo mantiene grave en la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.



