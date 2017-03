lunes, 06 de marzo del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Desde los 12 años, jóvenes tienen problemas con el alcoholismo en Coatzacoalcos, asegura AA Tweet El alcoholismo no sólo es algo de los adultos, jóvenes de entre 12 y 20 años, ya padecen esta enfermedad, aseguran integrantes del comité del distrito 15, de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. Coatzacoalcos - 2017-03-06 17:50:46 - Libe Sahe / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-06-17:51:46 Coatzacoalcos Jóvenes desde 12 años de edad, ya tienen problemas de alcoholismo El alcoholismo no sólo es algo de los adultos, jóvenes de entre 12 y 20 años, ya padecen esta enfermedad, aseguran integrantes del comité del distrito 15, de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.



“Afecta a todos, tenemos en Coatzacoalcos un centro de salud ‘Capa’, ahí canalizan a los alumnos de las escuelas de 12 – 15 años, 20 años, ya después se canalizan a un grupo tradicional”, explicó uno de los integrantes de Alcohólicos Anónimos.



Mencionaron que actualmente se atienden a más de cien personas en sus 12 grupos tradicionales que hay en esta ciudad.



“Muchas veces hay personas que los forzan a ir, por medio del patrón o del sector salud, tenemos jóvenes con ese tipo de experiencias, que los mandó el patrón, y empezaron a asistir y se quedaron, sí es una opción que los manden y que se queden”, explicaron.



Invitaron a las personas que deseen saber más de cómo trabajan y en qué consiste este grupo, todos los viernes en el ISSSTE dan una plática de cuál es su función, la cita es a las ocho de la mañana.



Además diariamente se reúnen de las ocho y media de la noche a las diez, en la avenida Cristóbal Colón 73 en la colonia Hernández Ochoa.



“No anexamos, invitamos a un psicólogo, o a un doctor para que nos ayude con la información, trabajamos a partir de los 12 pasos para la recuperación del alcohólico, 12 tradiciones para grupo, 12 conceptos para servicio mundial”.



Explicaron que cada vez que dan la información en diferentes lugares, siempre sale un prospecto, y se les da seguimiento, muchos no se quedan, pero al menos se les da la información.



“El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, según la Organización Mundial de la Salud. Muchos jóvenes y mujeres se han unido a nuestras filas, de 15 a 18 años, hasta 20 años, que se queden pocos, pero que pasamos mensaje a mucha gente”.





TIENES ALCOHOLISMO



-¿Bebes porque tienes problemas?

-¿Te tragas las bebidas de golpe?

-¿Haz tratado de dejar de beber o beber menos y fracasaste?

-¿Haz empezado a beber por la mañana, antes de la escuela o el trabajo?

-¿Mientes acerca de tu forma de beber?

