Desaparece otra jovencita, ahora en Jáltipan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-21:29:44 Acayucan La menor Naydelín Vianey Gómez fue reportada como desaparecida en Jáltipan

Una jovencita de 14 años de edad fue reportada como desaparecida por sus familiares, luego de que el viernes saliera de la escuela secundaria general (ESG) Fernando López Arias de Jáltipan y ya no retornara a su domicilio.



La niña fue identificada como Naydelín Vianey Gómez Domínguez, con domicilio en la cabecera municipal de Jáltipan.



Sus parientes solicitaron el auxilio de los medios de comunicación ya que hasta la mañana de ayer no se le había localizado, temiéndose por la seguridad de la menor.



La infante no tenía motivos para ausentarse de la casa y menos hacerlo de la forma en que desapareció.



Sus amigas reportaron que asistió a la escuela pero de ahí ya no se supo nada.



Para cualquier informe que pudiera servir para dar con su paradero, se ha puesto a disposición el número telefónico 9241399286.