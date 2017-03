La Antigua cumplió con Cuenta Pública 2016: alcalde

El Ayuntamiento de La Antigua cumplió con la entrega de la Cuenta Pública 2016 a pesar de las complicaciones administrativas que existen desde el año pasado, señaló el alcalde Felipe de Jesús Fabián Medina.



Después de que el Congreso del Estado reportó la falta de 2 cuentas públicas municipales, entre ellas la de La Antigua, sus colaboradores pidieron una prórroga y entregaron la documentación correspondiente.



Cabe recordar que la Cuenta Pública 2015 no fue entregada conforme los tiempos establecidos, esto derivado de la toma del Palacio Municipal por parte de extrabajadores municipales.



No obstante, el gobierno local tuvo una reorganización para enviar el soporte documental y evitar futuras denuncias penales del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.



\"Ya entregamos todos los pendientes y sólo estamos a la espera de las auditorías. Si hubiera alguna situación u observación tendremos un plazo para solventarlas (...) por toda la situación que vivimos entregamos la información de manera extratemporal, pero ya cumplimos\", indicó.



Fabián Medina comentó que respecto al conflicto laboral, el Ayuntamiento ya firmó un convenio con 10 de los 28 extrabajadores que reclamaban laudos, lo que representa un pago de 3 millones de pesos.



\"Ellos reclamaban una cantidad fuerte y afortunadamente ya tuvimos acercamiento con 10 personas. El objetivo es tener los convenios para que no se vean afectadas las finanzas del municipio, que de por sí no hay recursos\", dijo.



El munícipe recordó que, por ejemplo, aún están pendientes 12 millones de pesos de participaciones federales que fueron retenidas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, las cuales deberán ser abonadas en los próximos meses por la actual administración.