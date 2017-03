Acayuqueño pide ayuda para una prótesis

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-19:33:03 Acayucan El ex chofer de taxis Andrés Aguilar Blas, alias “Chemita”. Como reza la letra de una canción popular, abandonado por los suyos, en pleno “Día de la Familia” se sintió deprimido el ex chofer de taxis Andrés Aguilar Blas, alias “Chemita”.



El antes mencionado, quien es acayuqueño y cuenta 53 años de edad, llamó a este reportero y pidió ser publicado, con la principal explicación de que solicita el apoyo del público y las autoridades, para poder adquirir una prótesis.



Informó que a cinco años de que le fue detectada la diabetes, en junio del año pasado le fue amputada la peina derecha, por lo que se desplaza usando un par de muletas de aluminio.



Comentó que su esposa, cuyo nombre no quiso recordar, ni el del hijo de ambos, lo abandonaron hace mucho, yéndose a trabajar al norte.



Se ubica en la banquetas junto a una tienda de ropa en la calle Victoria, casi esquina con Moctezuma, centro; ahí donde durante 15 años, se apostaba para esperar un turno de “taxista posturero”.



En ese sitio algunos de sus ex compañeros le arrojan una moneda, y de eso sobrevive.