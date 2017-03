Indígenas veracruzanos crean sus marcas

Libe Sahe / Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-19:07:50 Coatzacoalcos Productos como este, realizado por indígenas originarias de Cosoleacaque, son a los que ayuda la CDI, para crear su propia marca

Son 67 productos creados por indígenas veracruzanos, que cuentan con registro de marca, etiquetas, código de barras y envasado, a través de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) en Veracruz.



Silvestre Viveros Huesca, coordinador de proyectos productivos de la CDI, informó que la mayoría de estos productos son creados por indígenas del sur de Veracruz.

“Tenemos quesos, cacahuates en la zona de Soteapan, textiles de Cosoleacaque”, informó.



A través de una marca llamada “Manos Indígenas”, que está registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), indígenas ahora pueden colocar sus productos y ganar el cien por ciento de las ventas que realicen, según indicó el funcionario.



Los proyectos son de hombres y mujeres indígenas, en el caso de Cosoleacaque por ejemplo un grupo de 10 mujeres han creado un proyecto para fabricar productos hechos en telar de cintura; bolsas, cinturones, trajes típicos, es lo que ellas producen.





Y DÓNDE VENDEN



Por ahora los productos están a la venta con los propios productores, pero se han realizado dos ferias, una en Veracruz y otra en la Ciudad de México, para exponer y vender estos productos.



“Han ido a vender a una expo estatal, las hemos mandado a la Ciudad de México a una expo y otra en Veracruz en septiembre del año pasado, hubo una derrama económica de 800 mil pesos con todos los beneficiarios, participaron de 25 a 30 productores, era productos artesanales, y alimentarios”, detalló el funcionario.

El plan también es realizar la venta de estos productos en línea, a través de una página en internet.



“También están a la venta en las instalaciones de la CDI en Xalapa y queremos abrir una tienda en Córdoba y Veracruz”.



Respecto a la posibilidad de ubicar los productos en tiendas comerciales, señaló que no todos los productos tienen oportunidad, debido a que se pide cierto volumen de producción, con el que no todos cuentan.



“Tratamos de colocarlos en los centros comerciales, no todos tienen la oportunidad, porque entrar en un centro comercial como Walmart no todos tienen el stop, mantener el volumen de producción, depende de productos, por ejemplo para la vainilla, se necesitan unos 300 envases quincenal o mensualmente”.



En lo que va de este año, aún no hay solicitud de nuevos productores para obtener el apoyo de CDI, para incluir sus productos con una marca registrada, pero se espera que el Gobierno Federal pronto abra la ventanilla.