Marchan contra feminicidios en Minatitlán

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-18:10:39 Minatitlán Padres de Gio, la adolecente enterrada en una de las fosas clandestinas, encabezaron la marcha

“Por siempre en nuestros corazones”, “Te vamos extrañar Gio”, “Mas vida, menos muertes”, “Ni una más”, “alto a los feminicidios”, fueron algunas de las pancartas con las que amigos y familiares de la adolecente Gio de 14 años, Libia la empleada de Pemex, y de Pamela la estudiante de segundo semestre del ITESCO, participaron este domingo en la mañana en la marcha pacífica convocada por la Organización de Mujeres Emprendedoras de Minatitlán A.C., Resistencia Civil, y a la que se agregó Ciudadanos Organizados en Lucha C.O.L., de Coatzacoalcos para exigir paz, seguridad y justicia.



La tristeza, la rabia y la impotencia de no poder dar todavía cristiana sepultura a su hija, por que las autoridad continúan en investigaciones y no les han entregado el cadáver que fue localizado en fosas clandestinas desde hace una semana en la colonia Diana Laura, hizo que los padres de Gio acudieran en punto de las 09:00 con playeras blancas para encabezar la marcha que arranco una hora después, por las inclemencias del tiempo, en el monumento al General Lázaro Cárdenas.



¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!, era lo que pedía el contingente de poco más de cien personas que caminaba a paso lento en el carril derecho de la avenida Justo Sierra; mediante perifoneo invitaban a las personas que se encontraba, en los restaurantes, tiendas, cafeterías o en sus casa a que sumaran a la caminata, ante tanto hechos violentos que se están presentando en esta ciudad petrolera.



“Exigimos pues que la primera autoridad de este municipio tome cartas en el asunto, de no hacerlo demandarlo en un juicio político por omisión por incapacidad para brindar una de sus principales encomiendas, en conformidad con el artículo 115 Constitucional y por la Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 92, en el inciso H., que es dar facultad a la seguridad pública dentro de otros servicios que debe prestar la autoridad municipal”, fue uno de los reclamos a través del micrófono.



“Para quienes hoy se nos han adelantado en el camino, no podemos continuar callados, en el confort y olvidarnos del dolor humano, del dolor ajeo, y no esperar a que nos caiga el veinte cuando seamos objetos de alguna represalia”. Así lo manifestaban al ir caminando los niños, los jóvenes y adultos que con vestimenta blancas demostraron el repudio al feminicidio, a la delincuencia, a la violencia que se está presentando en el Municipio.



Después de marchar sobre la calle Lerdo, Ejercito Mexicano e incorporarse a la calle Miguel Hidalgo llegaron al palacio municipal, en donde permanecieron por algunos minutos, algunos en las escaleras alzando las lonas y otros abajo, ahí se acerco una señora que invadida por el sentimiento, con un nudo en la garganta tomo el micrófono y dijo no ser familiar de las asesinadas, pero conoció a la señora Libia porque era madre de una niña que comparte el jardín de niños con su hija, la pequeña que quedó en la orfandad porque no tiene abuelos, los hermanos son los que se hacen cargo, “no nos queda más que pedirle a Dios por los nuestros”, reclamó esta joven madre.



Al igual que cada uno de uno de los representantes de las organizaciones: Mujeres Emprendedoras de Minatitlán A.C., Resistencia Civil, Ciudadanos Organizados en Lucha que agradecieron la asistencia de los ciudadanos, al mismo tiempo que insistían a que no se queden callados en casa, que salgan a las calles para que seamos escuchados por las autoridades municipales y estatales.



Hicieron el llamado para que este próximo, 8 de Marzo día Internacional de la Mujer no asistan a ninguna celebración ¡porque no hay nada que festejar!, Por lo que se convocó a otra marcha para el miércoles a las 16:00, partiendo nuevamente de la plazoleta de Lázaro Cárdenas.