Realizan segundo kilómetro del peso para Bomberos de Córdoba

Pretendiendo recaudar recursos para dar mantenimiento a 4 de las unidades, el H. Cuerpo de Bomberos de Córdoba realizó este domingo el segundo kilómetro del peso en el parque Venustiano Carranza de Fortín, donde la meta es recaudar 17,501 pesos para superar con un peso la cifra recaudada en la primera campaña.



Luis Ángel Libreros Trejo, presidente del Patronato de Bomberos, informó que debieron tomar la decisión de hacer la segunda colecta porque el deterioro de las unidades se ha acelerado ante el aumento de servicios solicitados por la población, al haberse multiplicado en los dos primeros meses del año a consecuencia de las altas temperaturas y la sequía que está causando daño en la naturaleza.



El H. Cuerpo de Bomberos ha llega a atender hasta siete incidentes por día, y en Febrero registraron 40 auxilios que incluyen sofocar incendios de pastizales o distribuir agua a consecuencia de la temporada de estiaje que se registra en la zona centro y las unidades ya están viejas, algunas con 30 años de servicio y se requiere por lo menos de $120 mil pesos para el mantenimiento y compra de llantas.



Por el aumento de llamadas de auxilio, el presidente del Patronato hizo un llamado a la ciudadanía de hacer conciencia de prevenir contingencias, podando la hierba en los lotes baldíos, no tirar cristales que con la luz solar pueden provocar incendios, así como no hacer quemas que pongan el riesgo de propagar incendios a terrenos vecinales, pidió que los dueños de los terrenos tengan limpios los predios y sin maleza.



Asimismo, a que la población haga conciencia de la necesidad de recursos que tiene el H. Cuerpo de Bomberos que atiende a más de 11 municipios de la región pero que no cuenta con los recursos necesarios para solventar gastos, pues los Ayuntamientos no responden a sus llamados de apoyo, por ello pidieron a la población participar y cooperar para el mantenimiento de unidades y la compra de una moto bomba, un camión cisterna y unidades nuevas.