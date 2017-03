Costera del Golfo, una arteria intransitable

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-17:53:42 Agua Dulce De nueva cuenta la autopista Cárdenas Coatzacoalcos en su tramo del kilómetro 109, es acechado por bandas criminales.

Decenas de hidrómilos así como transportistas de la zona sur, volvieron a quejarse mediante páginas de información y Facebook de los accidentes provocados por bandas delictivas que operan en los tramos de Cárdenas a Coatzacoalcos en la autopista cerca de los poblados C 9, en donde dejan piedras y palos para parar a las unidades.



Este sábado por la noche también se registró otro accidente más en el retén de la caseta fitosanitaria de La Venta, en donde hubo 3 lesionados, el incidente se dio cuando un petrolero de Agua Dulce, manejaba en estado de ebriedad y choco contra otras unidades que esperaban el paso hacia Veracruz, por estos motivos esta carretera se ha vuelto muy peligrosa.



Cabe destacar que el puente de la carretera Costera del Golfo que divide Veracruz con Tabasco se encuentra justo en el kilómetro 44, estos incidentes son reportados kilometro antes de llegar a Cárdenas, por lo que de nueva cuenta esta vía se ha vuelto peligrosa, ya que los mismos conductores están reportando, piedras, troncos y demás obstáculos que ponen para asaltar autos, camiones ya que no respeten estas bandas a nadie.



Por tal motivo se le exhorta a la población que si maneja hacia esta entidad, no vaya de madrugada o noche, manejo a una velocidad promediop, no parar si se le poncha una llanta de repente, o en su defecto estar comunicado con el número de emergencia.