Renacimiento de México se logrará con AMLO: Sergio Guzmán

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-17:50:28 Agua Dulce Sergio Guzmán Ricardez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Agua Dulce

El país atraviesa por una severa crisis económica, política y de inseguridad, debido a las malas decisiones que han tomado los gobiernos, por lo que se necesita el renacimiento de México y eso se logrará en el 2018, con Andrés Manuel López Obrador, aseguró, Sergio Guzmán Ricardez, candidato a la presidencia municipal de Agua Dulce.



Fue esta semana, cuando ante más de 400 personas, e incluso, conocidos militantes que eran de otros partidos políticos, dieron su respaldo a Sergio Guzmán Ricardez, como el candidato de Morena.



En el evento, estuvieron presentes, los ex precandidatos, Dulce María Rosado Hernández, David Alemán Ocampo, además del ex panista, Julio Cesar Rodríguez Cárdenas y el ex perredista Macario Toledo, quienes junto a su estructura, aseguraron que trabajarán en la campaña de Guzmán Ricardez, debido que representa la esperanza y el cambio verdadero en éste municipio.



En su intervención, Guzmán Ricardez, aseveró estar comprometido con los ciudadanos y con Morena, ya que es un partido incluyente donde hay espacio para todas las voces e ideales “todos son escuchados e incluidos en el proyecto de la transformación que representa nuestro partido”, señaló.



“No pararemos en sembrar la semilla del cambio, porque está en juego el destino histórico de éste pueblo hidrómilo, queremos desde este lugar decirlo muy fuerte, el Movimiento de Regeneración Nacional no lo para nadie”, arengó el candidato de Morena.



Agregó que respetuoso de los tiempos y de las instituciones que regulan el proceso electoral, emprenderán una campaña austera pero con el conceso de ideas y propuestas que favorezcan a mejorar la estabilidad y optimizar las condiciones de las familias hidrómilas.



Los asistentes al evento, dijeron respaldar el proyecto de Guzmán Ricardez, debido que representa una propuesta que incluye a todos los sectores, pero sobre todo, por su liderazgo y por su humildad, debido que ha escuchado a todos los grupos vulnerables y sectores desprotegidos, los cuales no habían sido tomados en cuenta por los que integran la cúpula del poder.