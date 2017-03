Paracaidistas abren calles en Mundo Nuevo

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-03-05-17:49:25 Coatzacoalcos Mujeres y hombres efectúan la introducción de alcantarillas en la Ampliación Reforma

Vecinos de la Ampliación Reforma de la Congregación de Mundo Nuevo, afirman las personas que se les asignó un lote están trabajando para mejorar la calidad de vida de quienes se encuentra viviendo en la misma colonia.



“En este predio no hay irregularidades, solo malas interpretaciones por parte de la gente que no viene a trabajar, no cooperan, a efectuar su faena, mucho menos han buscado la forma de cuidar o mantener el lote que se les asignó, somos cerca de 60 familias las que estamos trabajando de manera coordinada, para que se logre la apertura de calles, la introducción de alcantarillas del acceso a la colonia Reforma, para evitar que en la temporada de lluvias podamos llegar hasta nuestras viviendas”, dijeron.



Agregaron, “hemos tenido que buscar la intervención de algunas personas que tienen la facilidad de prestarnos o arrendarnos la maquinaria pesada para que la apertura de las calles sea más rápida”.



Mencionaron, “sin embargo hay individuos que están tratando de dañar el progreso que hasta el momento hemos logrado, y piden se les respete su lote cuando no aportan nada, mucho menos asisten a las reuniones, este caso en especial es de una señora que se llama Guadalupe y está viviendo en la ciudad de Villahermosa, quien desde hace dos años no viene a este lugar, mucho menos aporta la cooperación y aun así quiere que se le respete su lote, este ya se le asignó a una persona que tiene la necesidad de una vivienda y que está llevando a cabo su faena, además quiero recordarle a Lupita que la tenemos cuatro años de lucha y las mejoras son notables, si ella gusta se le reubicar a otro espacio”.