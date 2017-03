Niega Morena que Trife haya pedido restituir la selección de candidatos

Replica el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) las declaraciones dadas por el empresario Celso Noval Plaja, el pasado viernes en rueda de prensa realizada en el hotel Palacio de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a las 11:00 horas, donde ante los medios de información aseguró que las leyes electorales habían sido violentadas al interior del partido, al señalar que el declarante es “un ciudadano no militante del Morena”.



Por lo anterior, Morena informó a Imagen del Golfo, que la declaración dada por el empresario cordobés es “absolutamente FALSA”, y que “no existe”, una “notificación del TRIFE la 32/2017 a nuestro partido para que reponga el proceso de selección de candidatos en los 212 municipios”, expresa textual en la carta Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente del C.E.E. Morena Veracruz.



En la misma carta, solicita:



a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado.



b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.



c) Rindan el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envíen de inmediato junto con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.



Asimismo, Morena mediante una carta a este medio informativo expresó al respecto: “Como es normal en estos casos de selección entre más de un aspirante, no necesariamente todas y todos quedan satisfechos con el resultado, ya que, al participar, consideran tener merecimientos suficientes para encabezar la decisión. De manera genuina se han presentado algunos casos aislados donde los auténticos militantes presentan su inconformidad por los canales internos responsables, mismos donde solicitan información y en su caso, hacer valer sus derechos, otros recurren a las del estado.”



La carta prosigue: “Sin embargo, también es necesario decirlo, hay en algunos actores políticos preocupados por el avance en las simpatías de la población por el Morena, hay interés de crear un ánimo de desconfianza magnificando las inconformidades incluso, promoviendo otras, le exigimos al estado que saque las manos de nuestro proceso interno, es por ello que recurro en uso de nuestro derecho con base en el Art. 6 Constitucional a esta petición de Derecho de Réplica.”



Atendiendo puntualmente la solicitud del partido Morena, se le brinda espacio para expresar su postura ante las declaraciones dadas por Celso Noval Plaja, de quien como medio de información se cuenta con la grabación de las declaraciones dadas de manera verbal y se cuenta con las fotografías del momento de la rueda de prensa, las cuales se presentarán a menos que la autoridad pertinente lo requiera, puesto que la función del medio es meramente informativa.