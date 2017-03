Volcadura de tráiler cervecero provoca rapiña en Medellín

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-04-19:52:12 Medellín La tarde de este sábado, un tráiler con doble semirremolque que transportaba cervezas, terminó por volcar sobre la carretera Veracruz Córdoba, donde además se registró rapiña.

Esto sucedió poco después de las 2:30 de la tarde sobre el lugar conocido como la Candelaria, donde el chofer de la pesada unidad perdió el control del volante y volcó.



Testigos señalaron que al llegar al mencionado tramo, el trailero no pudo controlar la pesada carga y al llegar a la curva fue donde terminó por salirse de la carpeta asfáltica hacia la cuneta.



Según se informó, el operador del tráiler no resultó con lesiones y puedo salir sin problema de la cabina, en tanto el tráfico quedó detenido durante algunos minutos mientras lo auxiliaban.



Sin embargo, vecinos del lugar aprovecharon la falta de elementos de seguridad pública para abrir la caja del tráiler y comenzar a sacar su contenido, lo cual consistía en cartones de cerveza.



Pese a la insistencia del conductor en que no robaron, los pobladores de lugar hicieron caso omiso y comenzaron a llevarse a pie, en moto, en carro y hasta en camionetas varias cajas con productos.



Momentos más tarde, elementos de la fuerza civil tomaron conocimiento de los hechos y ahuyentaron Al grupo de personas que seguía sacando cervezas de la caja remolcadora.



No se registraron personas detenidas por estos actos, en tanto elementos de la policía Federal división caminos junto con protección civil coordinaron las labores para retirar la unidad.