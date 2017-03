Hombres armados intentan asaltar a diputado del PAN en la entrada del Congreso de Veracruz

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-21:43:04 Xalapa La tarde de este viernes el diputado local del PAN, Luis Daniel Olmos Barradas, así como dos acompañantes, fueron víctimas de un intento de asalto a mano armada al salir del Congreso de Veracruz.

En Xalapa ni siquiera los diputados se salvan de la delincuencia que impera en la zona aledaña al Congreso del Estado.



El incidente ocurrió a unos metros de la entrada del Palacio Legislativo en Xalapa y no pasó a mayores gracias a que los vecinos alertaron a los guardias de seguridad que se encuentran en la entrada del Palacio Legislativo.



El representante del Distrito de Emiliano Zapata descartó que haya sido un intento de plagio o secuestro, puesto que los malhechores solo se acercaron a él y unos acompañantes, exigiéndole el dinero que llevaba consigo y apuntándole con un arma.



Relató que cerca de las 6:30 de la tarde acudió a una tienda de conveniencia que está cerca del Congreso del Estado, en la calle Encanto, para hacer una compra, lugar en donde fue abordado por dos sujetos, uno de los cuales estaba armado con una pistola.



“Me abordaron dos personas, se trataba de un asalto. Afortunadamente no pasó a mayores, todo quedó el golpes y se dieron a la fuga”, indicó Olmos Barradas.



Refrió que el incidente ocurrió alrededor de 6:30 de la tarde, cuando uno de los ladrones se le acercó, mientras el otro le apuntó con el arma e incluso comenzó a darle cachazos a uno de sus acompañantes.



“Iba acompañado por un amigo y un primo (…), pero en cuanto las personas comenzaron a gritar que estaba habiendo un atraco en la esquina, el personal de seguridad del Congreso se desplazó, desafortunadamente llegaron cuando los ladrones se dieron a la fuga.



“A mí solo me golpearon en lo que es la parte del cuello y de la cabeza, a mi compañero le pegaron un cachazo con la pistola, afortunadamente no se animaron a apretar el gatillo, quedó en golpes gracias a Dios”, detalló.



Justo en la calle Jorge Cerdán, enfrente del lugar del robo al legislador, los residentes de la zona se organizaron mediante el programa Vecino Vigilante, ante los constantes asaltos a mano armada, cristalazos e incluso allanamientos de morada.