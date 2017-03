Convocan a la marcha contra feminicidios en Mina

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-20:52:31 Minatitlán Será este domingo 5 de Marzo, a las 9:00 de la mañana, cuando salgan a las calles a marchar minatitlecos contra los feminicidios.

La Organización de Mujeres Emprendedoras de Minatitlán A.C, Coordinadora por la Defensa de Pemex y Resistencia Civil convocan a la ciudadanía este domingo 5 de Marzo, a las 9:00 de la mañana para que participen en una marcha en protesta por los feminicidios y contra la incapacidad de las instituciones para procurar seguridad pública.



Es a través de las redes sociales en su mayoría donde estas organizaciones ha propagado esta invitación contra el asesinato de mujeres y de cualquier ser humano, con el lema No + feminicidios, haciendo un llamamiento al pueblo en general para repudiar al secuestro de tres ciudadanas en Minatitlán, exigiendo justicia para Libia la empleada petrolera que dejo en la orfandad a una menor, Pamela, la estudiante de segundo semestre de Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y G. I. A la adolecente de 14 años, cuerpos que fueron exhumadas de fosas clandestinas en la colonia Diana Laura hace apenas unos días.



Esta recorrido por la paz, seguridad y justicia que tiene contemplada dichas organizaciones, se tiene previsto saldrá de la plazoleta donde se encuentra el monumento a Lázaro Cárdenas y recorrerá la avenida Justo Sierra, por lo que hacen el llamado a los habitantes a no actuar con indiferencia ante estos hechos de inseguridad y participar, por que únicamente unidos y alzando la voz serán escuchados.



Hasta ahora mediante Facebook o Whatsapp, es donde usuarios en su mayoría féminas ya han posteado en sus perfiles imágenes bajo el tema de Ni una +. Por lo que se espera que dicho llamado para este domingo tenga eco y salgan a las calles.





MUJERES SE SIENTEN DESPROTEGIDAS



Ante los feminicidios ocurridos en esta zona, mujeres minatitlecas consideran que se sienten inseguras al salir a las calles, por lo que piden mayor vigilancia a las autoridades y como madres y padres mayor comunicación con sus hijos.



Mediante un sondeo realizado por Imagen del Golfo entre algunas féminas que opinaron en torno a la inseguridad que se vive en la ciudad petrolera, sobre los hallazgos de fosas clandestinas en las que fueron encontrados los cuerpos de tres mujeres, una empleada de la paraestatal, una estudiante del Itesco y una menor de 14 años de edad.



Al respecto Maricel Torres comenta que esto es a causa de la violencia que se está viviendo en el país, “nosotros como mujeres debemos de cuidarnos, de ver con que personas tratamos, quienes son nuestras amistades, con quien convivimos y si tenemos hijas mirar quiénes son sus amistades, cuidarles darles consejos a nuestros hijos que no se metan en donde quiera, porque ahorita la situación no es como antes, ya es más difícil”. “Yo no sé si estas jovencitas asesinadas tenían contacto con esas personas o se las llevaron”.



Expresando que “lo mejor que tienen que hacer los padres es estar al pendiente y nosotros como mujeres cuidarnos de los hombres, porque los hombres son muy violentos, a las niñas cuidarlas en el vestir porque el hombre es muy sucio de su mente, el hombre mira la mujer con morbo, nosotros si usamos short, yo al menos si uso short me pongo mis blusas largas para que no se note mi cuerpo, las niñas que se pongan sus falditas a la rodillas. Yo tengo una niña de tres años y mi niñita yo la acostumbro a vestirla con su pantaloncito o de vestido pero abajo su short”.



La joven Estela Miranda, argumenta que sus vecinas andan le han recomendado que ande con más cuidado “me dicen que no vaya a salir porque andan agarrando a puras muchachitas, que hay mas inseguridad y que ya de plano no debemos de salir”. Tomamos más precauciones, no salimos tarde, hacernos las compras temprano, pero como ciudadana nos gustaría que pusieran más vigilancia, esa gente está haciendo de las suyas y los policías no están haciendo su trabajo y por eso ocurre todo eso.



La señora Fernanda Gutiérrez apunta que las autoridades ni hacen caso, como ciudadanos nosotros podemos exigir mayor vigilancia en las calles, pero no nos escuchan.



Por su parte, la señora Rebeca Estrada que por sus ventas se dedica a recorrer varias calles, expresa que nada mas anda uno viendo de donde nos va caer el trancaso, “a mí ya me han asaltado varias veces y ya no sé ni de quien desconfiar, porque a veces personas que ni parecen que son delincuentes y cuando vez ya te quitaron lo poco que ganas con tanto esfuerzo”. Nos andamos cuidando en lugar de que los ladrones se cuiden, los que tienen la posibilidad de estar en su casa, mejor se quedan encerrados, porque ya no se puede estar tranquila.



Ángela López resalta que da tristeza de que está pasando todo eso, “cada día estamos peor, exigimos a las autoridades que hagan algo”. “Como mujeres ya no salimos o ya no en la noche como antes, porque la delincuencia esta dura.



Lucila Huerta considera que da coraje todo lo que ocurre y que las autoridades digan que no pasa nada, cuando está pasando de todo, necesitamos vigilancia, reclamó. “Lo que también hay que reconocer es que se han perdido los valores, los padres deben de estar al tanto de sus hijos que realmente si salen vayan a donde dicen y no se desvíen, porque la falta de atención origina todo esto entre los jóvenes”.