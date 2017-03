Vendedoras riñen por espacios en Tatahuicapan

Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-20:50:42 Minatitlán Se generó una riña entre vendedoras por el espacio que ocupan en la calle Moctezuma y Morelos, de Tatahuicapan.

Debido al desorden con que se manejan los espacios de la vía pública que no son precisamente para el comercio y porque algunos pagan doblemente el espacio que ocupan, se generó una riña entre vendedoras que se ubican en la calle Moctezuma y Morelos, en el centro de esta localidad.



Lo anterior ocurrió aproximadamente a las 18 horas de antier, cuando la vendedora Matilde Cruz Martínez reclamó el lugar a Petra Hernández Bautista, calentándose los ánimos hasta que se agarraron a golpes y rodaron por el suelo.



Después llegó la policía a parar la reyerta y luego de haberse calmado los ánimos, al ser entrevistada una de las vendedoras, resaltó que las ambulantes son víctimas de doble cobro por el lugar que ocupan, ya que además de pagar la cuota al Ayuntamiento, le pagan otra cantidad que les exige el carnicero Margarito Tirado porque dice que él sembró los arbolitos que les da sombra.



Y como hay quienes se sienten con mayores derechos, es que se originan problemas de esta naturaleza, porque no dejan que otras personas se instalen en ese lugar.



En el caso, tuvieron que intervenir las autoridades municipales para medir el espacio para cada vendedora, con tal de que no siguieran peleando.