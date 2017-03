Atracos y accidentes asuelan la Costera del Golfo

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-20:45:52 Agua Dulce De nueva cuenta la autopista Cárdenas Coatzacoalcos en su tramo del kilómetro 109, es acechado por bandas criminales.

Decenas de hidrómilos así como transportistas de la zona sur, volvieron a quejarse mediante páginas de información y Facebook de los accidentes provocados por bandas delictivas que operan en los tramos de Cárdenas a Coatzacoalcos en la autopista cerca de los poblados C 9, en donde dejan piedras y palos para parar a las unidades.



Este viernes varios camioneros que transitaban en la zona por la mañana señalaban que habían ocurrido al menos 5 accidentes en menos de 48 horas al menos 1 un muerto y varios lesionados, los datos recabados en la madrugada de ayer, un auto con varios sujetos encapuchados trataron de parar a un transportista que llevaba azufre en esta pista.



Pero el chofer con valor defendió la carga e hizo que el auto compacto se fuera hacia la lateral quedando estampado contra un árbol, unos de los ladrones quedo prensado y ahí murió reportó en Tabasco la Policía Federal esto en el kilómetro 109 de la pista.



Cabe destacar que el puente de la carretera Costera del Golfo que divide Veracruz con Tabasco se encuentra justo en el kilómetro 44, estos incidentes son reportados kilometro antes de llegar a Cárdenas, por lo que de nueva cuenta esta vía se ha vuelto peligrosa, ya que los mismos conductores están reportando, piedras, troncos y demás obstáculos que ponen para asaltar autos, camiones ya que no respeten estas bandas a nadie.



Por tal motivo se le exhorta a la población que si maneja hacia esta entidad, no vaya de madrugada o noche, manejo a una velocidad promedio, no parar si se le poncha una llanta de repente, o en su defecto estar comunicado con el número de emergencia.