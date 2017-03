Florinda Meza en fuertes problemas económicos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-20:01:20 Archivo Florinda Meza

Ella necesita vender la mansión que tenía con su marido en Cancún para pagar deudas.



Actualmente la actriz Florinda Meza pasa por un mal momento económico, han pasado tres años de la muerte de su marido Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito y ella asegura que no tiene dinero.



\"Los problemas económicos empezaron con el deterioro de salud de Chespirito. No teníamos ni seguro médico\", aseguró la actriz.



Por lo que puso a la venta una mansión de Cancún donde vivió con Chespirito desde 2009, sin embargo no se ha vendido.



