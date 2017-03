Estremece magia negra y blanca en Catemaco

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-20:01:07 Coatzacoalcos El ritual encabezado por el ‘Brujo Mayor’, es uno de los más estremecedores, que eriza la piel hasta del más escéptico.

Miles de personas se dieron cita este jueves y viernes en el municipio de Catemaco, donde se realizaron diversas ceremonias de magia negra y blanca, como parte de los rituales del Día del Brujo.



Aunque existen varios rituales en Catemaco, el más estremecedor, que eriza la piel hasta del más escéptico, es el encabezado por el ‘Brujo Mayor’, Enrique Marthen Berdón, mejor conocido como ‘El Ahijado’.



En este ritual, realizado de manera privada, se ofrendan vino, fruta, seres y resinas sagradas, quienes alimentarán al poder de la noche para dar paso a la ceremonia mundialmente conocida como la ‘misa negra’, donde se busca la comunión con las sombras, para canalizar las energías que de ellas emanan y utilizarlas a favor.



Durante esta ceremonia, quienes participan en ella sienten recorrer por todo el cuerpo el escalofrío de la noche… y este año no fue la excepción.





RINDEN TRIBUTO



En la antesala del primer viernes de marzo, todo estaba listo para rendir tributo a los seres del inframundo; el redoble de los tambores y el olor del copal, rápidamente inundaron el ambiente, cuando los curanderos, brujos, santeros y chamanes, comenzaron a entrar al círculo del pentagrama… la quinta misa negra, había iniciado.



El ritual dio inicio con una danza para abrir los portales que darían salida a las entidades del inframundo, para que los asistentes pudieran nutrirse con su energía.



Decenas de ‘pacientes’ -tanto locales como foráneos- arribaron al Centro Ceremonial para pedir favores a los seres místicos; sin embargo, para que éstos fueran posibles, fue necesario el sacrificio de un chivo a modo de ofrenda.



La sangre del animal, fue bebida por unos y untada en los cuerpos de otros, en señal de purificación, ante la mirada atónita y de expectación, del resto de los curiosos que acudieron sólo para ver lo que ocurría.



Curanderos, santeros, chamanes y guías espirituales, se unieron en el ritual para hacer limpias a los presentes, quienes fueron tallados con una gallina negra que absorbería toda la energía negativa.



Al terminar el ritual, los brujos ingresaron a ‘La Cueva del Diablo’, donde tomaron una copa de vino con plantas y otras propiedades, que les proporcionarían la euforia y energía para dar el ‘toque final’.



El último acto de la noche, fue la quema del gran pentagrama, una estrella de cinco picos forrada con estopa, con lo que se cerró el portal del inframundo, llevándose consigo todas las energías negativas del ambiente y los problemas que agobiaban a cada uno de los que participaron de este ritual, quienes quedaron curados de todo mal.





LA MAGIA NEGRA



Catemaco, ha sido identificado en todo el mundo como el lugar místico en el que se puede acceder a rituales para purificar el alma o librarse de la mala suerte; sin embargo, no todos llegan a pedir abundancia y prosperidad.



Es aquí donde entra la magia negra, dedicada principalmente a rendir tributo a Satanás, el Diablo o Luzbel, donde quienes deciden abrir el portal, deben pagar un precio muy alto para que su petición pueda ser concedida.



En el Centro Ceremonial, existe una sala conocida como ‘La Cueva del Diablo’, una cavidad oscura ubicada bajo tierra, donde se rinde tributo a Luzbel. Allí, una imponente estatua de 2.60 metros de alto, con la figura de Satanás, abarca el fondo del altar.



A este lugar, llegan únicamente los que creen en él, a hacerle principalmente una de estas tres peticiones: el control del hombre o la mujer, dinero y -la más poderosa- la venganza.



Las personas que llegan ante él, tienen que dejar veladoras y, dependiendo de lo que pidan, en ocasiones es necesario el sacrificio de animales; sin embargo, al hacer el pacto con el Diablo, lo verdaderamente obligatorio es ‘firmar’ el trato, a través de iniciales marcadas con la propia sangre. Y según la creencia, si Luzbel te ayuda, prácticamente ‘entregas’ tu alma, y eres de él para toda la vida.



Tantas han sido las personas que se han acercado a ‘La Cueva del Diablo’, que la estatua de Luzbel está llena de iniciales marcadas con sangre humana, y algunas hojas amarradas con peticiones escritas. Todos ellos saben que, si no cumplen lo pactado, todo el mal recaerá sobre ellos, y les esperaría una vida llena de terror y amargura.





CUNA DE SATANISTAS



Catemaco, es cuna de varios satanistas, como una señora de 78 años de edad, quien se interesó en el satanismo y el ocultismo desde los 8 años, y constantemente acude a ‘La Cueva’ para mostrarle devoción a Luzbel.



‘La Cueva’ está llena de imágenes y figuras relacionadas con Satanás, así como fotografías -algunas clavadas con cuchillos- de los amantes o los enemigos que recibirán el ‘amarre’ o la venganza.



La intensidad de la vibra puede sentirse desde la entrada, e incluso los más escépticos llegan a palpar su poder. No obstante, la fe juega un papel muy importante para que se cumplan las peticiones hechas a Luzbel, y es tan grande en algunos, que hasta se desnudan, danzan y alaban al Diablo con tal devoción, que serían capaces de ofrendar su propia vida si él se los pidiera.





//TABLAS//



Las tres salas

La Santa Muerte

Magia: blanca

Peticiones: amor, dinero y salud

Porcentaje de gente que acude a esta sala: 50 por ciento



‘La Cabaña’

Magia: blanca

Tipo de ritual: limpias, dedicado a las energías del universo

Porcentaje de gente que acude a esta sala: 20 por ciento



La ‘Cueva del Diablo’

Magia: negra

Peticiones: el control del hombre o la mujer, dinero y venganza

Porcentaje de gente que acude a esta sala: 30 por ciento







Algunos personajes que han acudido al Centro Ceremonial

Héctor Yunes Landa,

Vicente Benítez González, diputado Local por el Distrito de San Andrés Tuxtla

Jorge Azamar, actual presidente municipal de Catemaco

Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz. Fue un cliente constante durante su gobierno, pero desde que concluyó su administración, ha dejado de ir.

Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’

Exdirectores de la Lotería Nacional

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz



Sobre Javier Duarte

Javier Duarte de Ochoa, llegó sólo una vez al Centro Ceremonial, seis meses antes de que abandonara el cargo como gobernador de Veracruz. El ritual al que fue sometido, fue realizado en ‘La Cueva del Diablo’, donde pidió poder salir ‘bien librado’ de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y desvió de recursos.

El ‘Brujo Mayor’, le advirtió lo que ocurriría más tarde, pero Duarte de Ochoa creyó que lo tenía todo controlado. Ahora que está prófugo de la justicia, dio una profecía sobre él:

“(La familia Duarte Macías) Mínimo va a permanecer en las sombras durante cuatro o cinco años, después van a empezar a hacer negociaciones y va a llegar el momento en que se van a estabilizar las cosas, porque va a salir otra persona que va a pagar las consecuencias”, dijo, y agregó que el exgobernador librará la cárcel.



Profecías cumplidas

Javier Duarte no terminaría el mandato, sería implicado en delitos de desvío de recursos y tendría que huir del país.

Donald Trump sí llegaría a la presidencia de Estados Unidos.



Nuevas profecías

A pesar de todo lo que está pasando, el PRI va a tener dominación en las elecciones venideras, a nivel nacional, como en gubernaturas, diputaciones, elecciones locales, estatales y federales.

Andrés Manuel López Obrador no llegará a la presidencia de la República.