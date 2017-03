Cirque du Soleil a punto de reunir a Soda Stereo con esencia de Cerati

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-03-19:47:32 Redacción

Ruedas gigantes y trapecios anticipan el trabajo contra el tiempo para estrenar la próxima semana en Buenos Aires "Sep7imo día", el espectáculo del Cirque du Soleil que reunirá a Soda Stereo con la esencia de su fallecido vocalista Gustavo Cerati.



Es la primera vez que la compañía circense de Canadá se inspira en una banda de Latinoamérica para producir un show, luego de "Love" con música de los Beatles (2006); "Viva Elvis", un tributo a Elvis Presley (2010); y "The Immortal World Tour", en honor a Michael Jackson (2011).



"Para nosotros fue una emoción muy grande saber que Soda Stereo estaba elegido ahí en ese podio de cuatro artistas increíbles" que ha homenajeado Cirque du Soleil, dijo a la AFP Diego Saenz, productor ejecutivo en Argentina del espectáculo y exproductor de las giras del famoso grupo de rock argentino.



Con 35 artistas en escena y más de 300 tras bastidores, el show busca recrear el espíritu de las comuniones colectivas que fueron capaces de convocar entre 1982 y 1997 Gustavo Cerati (voz, guitarra), Héctor 'Zeta' Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería), adelantaron los productores.



Desde la gira de despedida de 2007, que produjo Saenz, los fanáticos han soñado con volver a ver a los Soda juntos.



Pero Cerati falleció en septiembre de 2014 a los 55 años tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular que sufrió en un concierto en Caracas cuando ya se había lanzado en solitario.



"Gustavo siempre quiso innovar, ir más allá, y ese espíritu sin duda que ha estado muy presente en la concepción del espectáculo", apuntó el productor en el Teatro Luna Park, donde será la primera función.



El debut es el 9 de marzo con unas 300.000 entradas vendidas para los 70 shows programados en Buenos Aires.



Después, la gira partirá en 22 contenedores con destino a Córdoba (Argentina), Perú, Chile, Colombia y México con presentaciones tanto en DF como en Guadalajara para cerrar 2017.



- En su estudio -

Zeta y Alberti se implicaron en la génesis de este proyecto en 2013, al igual que Daniel Kon, mánager de Soda Stereo y también productor ejecutivo del show, que este viernes daba vueltas por el teatro supervisando los ensayos finales de una obra que "será pura ciencia ficción", dijo.



La remezcla de los temas que sonarán en "Sep7imo día" se hizo en Unísono, el estudio de Cerati, "donde vivimos momentos muy emotivos con Zeta, Charly, su familia".



"En toda la parte de la obra sobrevuela ese homenaje a los tres, y siempre nos preguntamos, en el caso de Gustavo particularmente que no está presente, qué es lo que la gente piensa", reveló Saenz.



Entre las vivencias durante la producción, contó que incluso tuvieron experiencias que parecían algo esótericas.



"En el estudio cuando estábamos haciendo algo y decíamos '¿y qué pensará Gustavo de ésto?' y pasaba algo, por ejemplo, se caía algo, decíamos 'ah, no le gustó", confió.



"Siempre lo tenemos presente, es inevitable que pensemos en él".



Benito Cerati, el hijo de 23 años de Gustavo, también músico, participó de varias sesiones de remezcla, "y fue fuerte, y muy lindo también, verlo ahí en el estudio de su papá, escuchando a su papá y físicamente tan parecido a su papá", agregó el productor.



Sin querer revelar detalles, los productores adelantaron que parte del público estará de pie como en los conciertos.



"La idea es que sea una experiencia inmersiva" para quienes asistan, enfatizaron, para lo cual también habrá un espacio que permitirá simular -y hacer sentir- la ola humana de los tradicionales conciertos.



- A jugarse el 7 -

Los autores de "Cuando pase el temblor" y "De música ligera" asocian el siete, que decidieron incluir en el título del espectáculo, a la buena fortuna que vivieron como banda con ese número: En 1987 explota su fama regional al presentarse en el festival chileno de Viña del Mar.



En 1997 se disuelven como banda. En 2007 rompen récords con la gira "Me verás volver".



Este 2017 todas las fichas apuestan a una reunificación con el espíritu de Gustavo Cerati, que volverá a cantar con la magia que técnicos, músicos, trapecistas y maquilladores logran dar a cada obra del Cirque du Soleil.