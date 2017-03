Bermúdez continúa en Pacho Viejo; posponen audiencia

Este viernes la audiencia que Arturo Bermúdez Zurita solicitó para la acumulación de procesos desde el 13 de febrero, nuevamente fue cancelada y pospuesta para el jueves 9 de marzo, de ahí que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública continuará en Pacho Viejo.



Esto ante la ausencia de Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, quienes también están involucrados en diversos delitos.



Hay que recordar que el pasado 24 de febrero, la juez de control Estrella Iglesias Gutiérrez reprogramó la primera audiencia a la que no llegó ninguno de los tres imputados.



Los dos primeros justificaron problemas de salud, y el exsecretario justificó que el juez federal no concedió su salida y traslado al área de juzgados, de ahí que no pudo presentarse.



Bermúdez Zurita arribó al área de juzgados ataviado con el típico chaleco naranja, fuertemente resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



El ex funcionario y sus supuestos cómplices están siendo procesados por su supuesta comisión en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias y fueron citados hoy a las 10:00 horas en la sala dos de juicios orales del distrito judicial Xalapa.



La defensa de Bermúdez Zurita busca unificar los ilícitos con el proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito y con ello obtener su libertad, sin embargo no se pudo continuar con el proceso.



Este viernes Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, mandaron nuevamente oficios con sus abogados, en los que argumentaron seguir enfermos, uno de ellos incluso internado, y por ello no poder asistir, dejando todo en manos de sus abogados.



En la audiencia, que inició a las 10:42 de la mañana, José Rivera Martínez, defensor de Contreras Uscanga, leyó un escrito signado presuntamente por su cliente, en el que expuso que no hay oposición alguna a celebrar la audiencia solo con la presencia de su abogado “toda vez que su presencia no influye en la decisión de la juez de control”.



De igual forma, Claribel Guevara Pérez, defensora de Roberto Esquivel Hernández, presentó un documento similar, donde su cliente manifestó su intención de no interferir en las acciones de la justicia y no retrasar la celebración de la audiencia.