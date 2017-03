Tras cinco días secuestrado, hallan cuerpo del ex dirigente de la Canacintra en la Chilpancingo-Iguala Tweet Guerrero - 2017-03-03 14:06:14 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El cuerpo sin vida del empresario y ex dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Cruz, fue encontrado esta mañana tras ser secuestrado el pasado 27 de febrero.



El hallazgo se dio alrededor de las 10 de la mañana en un predio cercano a Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, cerca de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.



Cruz Islas fue secuestrado el lunes al salir de su negocio ubicado en el centro de Chilpancingo; para el miércoles su hermano Raúl pidió ayuda al gobernador Héctor Astudillo en una reunión pública del grupo \"Cuicalli\".



En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, confirmó que el cuerpo hallado por la mañana en Zumpango correspondía al ex dirigente de la Canacintra.



Fue el propio fiscal quien informó a los familiares del empresario el hallazgo del cadáver y ofreció su ayuda para los trámites legales correspondientes.



Líderes de las diferentes cámaras empresariales, como Coparmex, Canaco y Canacintra, manifestaron su repudio por el asesinato de su compañero, a pesar de que se pidió a los secuestradores, respetaran su vida y se pagaría el rescate que pedían a cambio de su libertad.





CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS



http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2017/03/03/encuentran-muerto-a-carlos-cruz-industrial-secuestrado-hace-5-dias Facebook

Deja tu comentario