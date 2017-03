Continúa 'pleito' de autoridades sindicales en Tamsa

El líder del Movimiento Libertad por la Democracia, José Carlos Guevara Moreno, reiteró que cuenta con la toma de nota que lo acredita como dirigente del sindicato Unidad y Progreso y que la Junta 45 de Conciliación y Arbitraje está por resolver a favor de quienes fueron dados de baja de Tamsa para que sean reinstalados en sus puestos.



Dijo que Pascual Lagunes Ochoa ya no representa a los trabajadores por ello vacío las cuentas del gremio antes que le retiraran las chequeras.



Además fue notificado recientemente de que Pascual Lagunes Ochoa intenta usurpar funciones mediante la revisión del contrato colectivo de trabajo pero este será analizado hasta el 9 de marzo por autoridades del trabajo, y personal adherido al sindicato.



Guevara Moreno mostró la chequera que le otorgó el banco HSBC a nombre del sindicato Unidad y Progreso pero la cuenta se encuentra sin fondos.



\\\"Él hace artimañas con tal de querer pararnos, querer eliminar la toma de nota, él se amparó pero le anularon su amparo. La última que hizo es que mete su revisión del contrato colectivo. En la resolución que le dan le dicen, se declara que Pascual Lagunes Ochoa promoviente del emplazamiento a huelga que nos ocupa no acredita su personalidad de secretario general del Sindicato Unidad y Progreso y el segundo punto dice en consecuencia y considerando que la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para la tramitación del procedimiento se le archiva su expediente\\\".



Señaló también, al mostrar documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que Lagunes Ochoa tenía aviadores cobrando como delegados sindicales, por lo que pondrá orden al respecto .



\\\"El Seguro Social nos admite a nuestros delegados, que son 8 los que siempre habíamos tenido, pero ellos nos entregan un listado de los que daremos de baja y encontramos que son 18 delegados, es decir hay 10 que están como aviadores, por ejemplo el Licenciado Manuel Alfonso Huerta Flores es el apoderado del Sindicato, entonces es apoderado legal, esta como delegado en el IMSS, otro de los compañeros que esta como delegado es Gonzalo Lagunes Ochoa, que nunca ha puesto un pie en la empresa Tamsa, hay uno incluso que ya falleció y sigue como delegado del Seguro Social, quien sabe quien este cobrando por él\\\".



Lamentó que el representante de Relaciones Públicas de Tamsa, Gerardo Cárdenas, saliera a la defensa de Pascual Lagunes pues cuando la Secretaría del Trabajo otorgó la toma de nota, anuló la anterior.



Además los 400 trabajadores que fueron dados de baja de la compañía en 2013 no perdieron sus derechos ya que siguen en juicio por lo que la elección es válida y él es el nuevo dirigente sindical.