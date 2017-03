Ciudadanos deben analizar a candidatos independientes: Téllez

El profesor investigador del Colegio de Michoacán, Carlos Téllez, señaló que es necesario que los ciudadanos analicen las figuras de los candidatos independientes antes de apoyarlos.



En ese sentido, alertó que las instituciones siempre cuentan con mecanismos para evadir las reglas, mismos que se instituyen a través de sus representantes en lugares como los Congresos o a través de figuras como los candidatos independientes.



“Actualmente hay varios líderes nacionales que han abandonado su partido político para abanderar un proyecto “independiente”, pero tienen compromisos políticos que difícilmente convencen a la población de que son auténticamente independientes”, planteó.



Recordó que las elecciones continúan año tras año y resulta preocupante que ahora se habla de candidatos independientes como la solución a todos los problemas de la sociedad, sin embargo estos candidatos ciudadanos también son una institución al formar parte de la Democracia.



“Lo vivimos en la joven democracia, en los años 90, cuando vino fuerte con temas como el trabajo del IFE. En ese entonces el actual INE se mostró sólido y autónomo, al grado de que ganó Vicente Fox, después de muchos años que gobernó el priismo.



“Después se desvirtuó en la primera década de este siglo, del año 2000 año 2010, ahora los ciudadanos están en su derecho de sentirse inconformes con toda la estructura, tanto que requiere de una reconversión, algo que corresponde a la sociedad implementar”, refirió.



En ese sentido, mencionó que los veracruzanos no se pueden conformar con haber conseguido la primera alternancia política en el gobierno del Estado, pasando de una administración priista a una por la coalición PAN-PRD.



Al acudir al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV para realizar su conferencia “Participación Social y buenos gobiernos locales para mejores territorios”, sostuvo que todos los partidos o instituciones generan dudas en cuanto a su desempeño, por lo que es necesaria una evaluación permanente.



“No podemos dejar esta lucha, claudicar, fue un logro la transición porque se venció a un partido histórico, pero se da paso a otro en el que se tienen ciertas dudas (…), lo que no puede hacer la ciudadanía es decir ya cumplí, ya ganó un partido diferente y ahí quedó”.



Dijo que en momentos coyunturales como el que actualmente vive Veracruz cobran importancia los observatorios ciudadanos, que tienen que ser asertivos y comunicativos, respetando a la autoridad, para que la gente participe.



“Solo cuando la comunicación entre el gobierno se cierra se pasa a otra cosa, se pasa a un movimiento social para exigir nuestros Derechos o se pasa a un activismo, pero ya no podemos hablar de una pequeña participación social”, opinó.