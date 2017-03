Sin quejas Profeco sobre abusos durante Carnaval

La Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz realizó 27 verificaciones durante el periodo de celebración del Carnaval de Veracruz 2017, informó la delegada de la dependencia, Elizabeth Morales García.



Mencionó que a pesar de que durante la semana que duró la fiesta en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río en el organismo no recibieron ni una queja por el mal manejo comercial.



Morales García dijo que de las verificaciones que realizaron en el giro de los prestadores de servicios y transporte sólo encontraron tres irregularidades.



“No tuvimos ninguna queja y esas 27 verificaciones finalmente se llevaron a establecimientos como hoteles, moteles, restaurantes, bares, discotecas, estacionamientos, líneas camioneras, aéreas, tiendas de conveniencia”, explicó.



La delegada de Profeco en Veracruz dijo que sólo encontraron inconsistencias en un estacionamiento público por no tener calibrado el reloj, en el AU por no exhibir precios y un restaurante por no exhibir precios y por el cobro de la propina.



Recordó que durante la semana en la que se realizó el carnaval de Veracruz en la Procuraduría Federal del Consumidor realizaron guardias permanentes para evitar abusos a los consumidores en general.



Morales García respondió que en la zona de palapas tampoco se registraron quejas por algún tipo de condicionamiento en servicios o precios.



“No recibimos quejas, sí verificamos las zonas y la encontramos en orden. Hemos estado verificándolas permanentemente y platicando con ellos respecto a lo que marca la ley, se han apegado a Derecho. Si tuviéramos quejas procederíamos no solamente en época de carnaval sino en cualquier otra época y realizaremos las verificaciones que sean necesarias”, aseguró la delegada de Profeco en Veracruz.