Titanic: Cuerpos de pasajeros más pobres fueron lanzados al mar, revelan

El terror del Titanic, que en 1912 era considerado el mayor trasatlántico del mundo, no ha terminado. Recientemente se descubrió que los cadáveres de pasajeros de tercera clase fueron arrojados al mar.



De acuerdo con una colección de 181 telegramas recuperados por un ex trabajador de la Cunard Line, compañía que compró a la White Star (naviera que operaba el barco) en 1934, el equipo de rescate dio prioridad a los cuerpos de usuarios de primera y segunda clase.



Luego de que el Titanic se hundiera en su primer viaje de Southampton a Nueva York con más de 2 mil 200 personas a bordo, entre el 17 y el 24 de abril, el capitán del Mackay Bennett, Frederick Larnder, rescató 334 cadáveres.



Se ha hecho un registro cuidadoso de todos los papeles de dinero y objetos de valor encontrados en los cuerpos. ¿No sería mejor enterrar los cuerpos en el mar a menos que los parientes pidieran preservarlos?

No obstante, el navío no contaba con el espacio suficiente para llegar con todos hasta el puerto de Halifax, en Canadá, por lo que registró cada cuerpo y considerando su clase social, solicitó tirar por la borda a los más pobres.



105 años después, y gracias a la restauración del historiador experto en el Titanic, Charles Haas, dichos telegramas serán subastados. Según el investigador, 116 cadáveres fueron lanzados al mar, haciendo un "entierro marítimo".



