Presuntos Zapatistas pretendían invadir Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-02-18:50:13 Las Choapas Elementos de SPE, municipales y Fuerza Civil, implementaron un operativo en Las Choapas por la presunta invasión de zapatistas.

Más de 200 elementos de Seguridad Pública del Estado adscritos a las diferentes regiones de la zona sur apoyados con la municipal y Fuerza Civil, implementaron un operativo en Las Choapas por la presunta invasión de zapatistas en el ejido Guadalupe Victoria, trasladándose dicha movilización hacia la zona rural.



La mañana de este jueves, extraoficialmente se dio a conocer sobre la llegada de un grupo zapatista a Las Choapas, con la finalidad de tomar diversas colonias urbanas, lo cual provocó la movilización y concentración rápida de las autoridades estatales.



Los elementos de la policía estatal provenientes de las delegaciones aledañas a Las Choapas, arribaron en cuestión de horas para concentrarse a un costado del helipuerto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el bulevar Antonio M. Quirazco.



El subdirector operativo de la zona sur de SSP, Arturo Meza Fuentes, aclaró que se trata de un operativo pacífico en la comunidad Guadalupe Victoria, perteneciente a Las Choapas, donde recibieron el reporte de personas presuntamente zapatistas que invadieron predios del ejido.



Los elementos con armas largas, cortas, escudos protectores e inclusive palos, recibieron instrucciones del mando, quien les pidió estar atentos a cualquier movimiento y cumplir cabalmente las instrucciones superiores del Estado.





Preocupación entre choapenses por mensaje textual



Los ciudadanos empezaron a sentirse en psicosis a consecuencia de un mensaje de texto que se hizo viral en los dispositivos móviles, así como comentarios en las redes sociales sobre la llegada de un grupo armado en camionetas.



En el mensaje sin fundamentos, se dio a conocer que 25 camionetas con hombres armados presuntamente no pagaron las casetas de cobros provenientes de Chiapas a Veracruz y a su paso, destruyeron las plumas amenazando al personal de las casetas.



De inmediato la Secretaria de Marina (Semar) envió a sobrevolar este municipio, con la finalidad de localizar a las camionetas que presuntamente habían ingresado a territorio veracruzano, sin que hayan tenido reportes positivos.



Los sobrevuelos de los helicópteros alertó más a los ciudadanos, quienes empezaron a caer en pánico ante la confusión en las redes sociales, ya que temían por su integridad física al desconocer cuáles eran los hechos.





OPERATIVO REFORZADO POR FUERZA CIVIL



Seguridad Pública del Estado, fue reforzado por los elementos de la Fuerza Civil visiblemente armados con el conocido “rinoceronte” y demás armamentos, en defensa a la integridad física de los ciudadanos.

Los elementos arrancaron una caravana policiaca que recorrió las principales calles de la ciudad, al igual que las colonias urbanas que permitieron a la ciudadanía observar el convoy de uniformados.



Luego del recorrido en la zona urbana, emprendieron su salida rumbo a la comunidad Guadalupe Victoria y sus alrededores, en busca de los presuntos zapatistas que ingresaron a territorio choapense.





COMUNIDADES ALARMADAS POR EL CONVOY POLICIACO



Los habitantes de las congregaciones rurales aledañas a la cabecera municipal como el Cerro de Nanchital y Ceiba Blanca, se encuentran alarmados al enterarse sobre el convoy policiaco que ingresa en busca de las camionetas con gente armada presuntamente zapatistas.



Dichas personas se enteraron de la situación a través de las redes sociales, además de las llamadas telefónicas por parte de sus familiares que se encuentran preocupados por la movilización.



Las personas confían en que no se registre un enfrentamiento, toda vez que en las comunidades se encuentran las familias que realizan sus actividades cotidianas en las parcelas y temen sean confundidas por las autoridades policiacas.



SUSPENDIERON LABORES EN EL AYUNTAMIENTO



Funcionarios del Palacio Municipal optaron en suspender el servicio ante los rumores de la toma de dichas instalaciones por un grupo de zapatistas; siendo la ciudadanía desalojada en resguardo a su integridad física.



Los rumores se acrecentaron desde el mediodía de este jueves, luego de que los ciudadanos fuesen alertados en relación a un grupo de personas armadas que se transportaban a bordo de camionetas particulares.



Las autoridades municipales optaron en no exponer la integridad física de los empleados municipales y personas que realizaban diversos trámites, pues decidieron suspender las labores hasta el día siguiente.



El Palacio Municipal no fue resguardado en ningún momento por las fuerzas policiacas, a pesar de que en las redes sociales se daba a conocer la presunta toma por los individuos armados.



En el mismo sentido, los vendedores ambulantes asentados en los alrededores del parque central Licenciado Benito Juárez García, continuaron con sus ventas cotidianamente al considerar que si se registraba un suceso, obviamente se retirarían del lugar.