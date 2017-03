Ante bloqueo de habitantes, paran trabajos del muro en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos

De manera temporal quedaron suspendidos los trabajos del Túnel Sumergido en el cruce de las avenidas Carranza y General Anaya, donde se proyecta levantar un muro divisorio hasta la avenida 16 de septiembre, para dar acceso a la obra.



Lo anterior, luego de que desde la noche del miércoles y este jueves por la mañana, centenares de vecinos de reunieron en la zona, para exigir que no se construya la división, ya que los dejarían aislados del centro de la ciudad.



Justo en la entrada del área donde se construyen las casetas del túnel, desde las primeras horas de la mañana de este jueves, mujeres, hombres, niños, ancianos y discapacitados, gritaban “no al muro”.



Alrededor de las 10 de la mañana llegaron el Secretario de Gobierno municipal, Oliver Damas de los Santos y el coordinador de supervisión de los trabajos del túnel, Fernando Orueta.



Entre gritos de protesta, los vecinos demandaron que además de parar la construcción de un muro, se les restituya el parque que antes estuvo en la avenida General Anaya y se reparen los daños que han sufrido sus viviendas por los trabajos del túnel.



En medio de chiflidos y gritos de los inconformes y bajo una ligera lluvia, el supervisor de la obra, Fernando Orueta, pidió a los vecinos que formarán un comité para plantear las propuestas.



Sobre los daños a sus casas, les dijo que la aseguradora no puede entrar en funciones porque aún no han concluido la obra y aún les falta arreglar la calle.



Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento Oliver Damas de los Santos, reiteró a los vecinos de la colonia Esfuerzos que no habrá muro, dijo que los trabajos quedarán suspendidos hasta que se reúnan con un comité de veinte vecinos el próximo lunes en las oficinas de Obras Públicas.



Mientras quienes tenían el micrófono acordaban la reunión, varios habitantes que se encontraban más alejados, exigían que la reunión se realice el crucero de Carranza y General Anaya donde está la obra.



Cerca de las once de la mañana los funcionarios abandonaron el lugar y los vecinos continuaban tomando acuerdos sobre quienes dialogarán con las autoridades.





NO NOS ENCIERREN



“No me dejen afuera, no me dejaran pasar a la iglesia”, lloraba desde su silla de ruedas, doña Inés Espinoza de 84 años de edad, quien vive en la calle Vía Casa Redonda.



En el lugar también estaba en su doña Aurora Medina, de 90 años de edad, quien vive en la llamada Y, a quien sus familiares trasladan en silla de ruedas al médico y al centro de la ciudad sobre la avenida Carranza.



Como ellas, había alrededor de veinte personas más, todas discapacitadas, quienes referían que de construirse el muro o levantar la malla de acceso al túnel quedaran aislados y será más difícil que pasen al centro de la ciudad.