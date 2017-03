En Coatzacoalcos siguen bailando aun sin Carnaval

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-02-15:05:31 Coatzacoalcos Desde hace dos años, adultos mayores practican danzón en el parque central de Coatzacoalcos. Pese a que no hubo Carnaval, ellos siguen bailando. Aunque este año no hubo Carnaval en Coatzacoalcos, en donde participaría uno de los grupos de danzón, ellos siguen practicando y ensayando cada uno de los pasos, pues el baile es su pasión.



“Esta la situación crítica no se qué paso”, opinó sobre las fiestas carnestolendas el señor Constantino Ortiz, quien desde hace dos años practica este tipo de baile en el centro de Coatzacoalcos.



Las enfermedades que han llegado con el paso del tiempo y a sus 69 años de edad, no ha sido impedimento para que muestre su mejor ritmo este sexagenario.



Junto con otro grupo de adultos mayores se reúnen en el kiosco del parque Independencia, a donde únicamente llevan una grabadora y un disco compacto con las canciones de antaño que bailaban en su juventud.



Los martes y jueves se reúnen por las mañanas en un horario de 10:00 a 11:00 horas, en donde desde hace ya varios meses no paran de mover su cuerpo al ritmo de la música que se escuchaba allá en aquella época.



“Es muy bonito el danzón, no es nada más para las personas adultas, a mi me gustaría que también lo bailaran los jóvenes”, dice este bailarín de danzón.



La música sigue y ellos siguen bailando, alegrando el alma y cuerpo, sacándole brillo a la pista.