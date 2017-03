No descartaría alianza con Morena: Barrales

Así lo dejó ver la dirigente del sol azteca, Alejandra Barrales, quien abundó que ante el panorama actual en el país, "nos obliga a pensar en lo que pareciera inimaginable, no es sólo en este caso, hablo de la necesidad de conformar un frente democrático y amplio que nos permita coincidir, pero que nos reunamos para algo que vaya algo más allá de lo electoral".



En entrevista con Radio Fórmula abundó que "no podemos descartar ningún escenario, pero es importante que vayamos más allá del cálculo electoral, vamos a seguir insistiendo en la conformación de un proyecto, un cambio para el país, que primero sea el proyecto y que después nos podamos poner de acuerdo en quién será quien encabece este proyecto para no volver a equivocarnos y no apostar a las personalidades".



Sobre una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) Barrales indicó que sí existen posibilidades de diseñar un proyecto de país, "pero que no sea un proyecto personal, en la medida que esto se convierta en un proyecto personal, deja de pensarse en el país y empiezan a moverse intereses que hoy son los que han afectado al país".



En este sentido negó que haya interés de trabajar al lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



