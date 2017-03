Gobierno de EPN no está en guerra contra el narco

En este sentido, dijo a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y bicamaral de Seguridad Nacional que una ley de seguridad interior “debe ser la salida de las fuerzas federales”.



De acuerdo con La Jornada, en el encuentro advirtió que el apoyo del Gobierno federal a estados y municipios en cuanto a la seguridad “llegó al límite” y se retirará a las fuerzas armadas, “pero no podemos hacerlo irresponsablemente”.



Por ello, hizo un “respetuoso” llamado a los diputados a que aprueben la Ley de Seguridad Interior para que el envío del Ejército, la Marina y la Policía Federal a estados y municipios no dependa, como ahora, de su decisión como titular de Gobernación.



Al plantear que dicha legislación será el primer paso hacia “la salida de las fuerzas federales” de las calles, aclaró que la ley no pretende otorgar facultades de policía o investigar delitos a las Fuerzas Armadas, militarizar al país o reprimir movilizaciones sociales.



Subrayó que lo que se busca es definir que soldados, marinos y policías federales puedan actuar “de manera excepcional y temporal ante cualquier amenaza de seguridad interior”.





