Volvería Bustos a la cárcel por suspensión de amparo

Fijan para hoy audiencia del exdirector del Seguro Popular de Veracruz en la administración de Javier Duarte, Leonel Bustos, esto después de que se suspendiera definitivamente el amparo que lo libró de la prisión preventiva en enero.



Ayer se resolvió por el mismo Juez que lo liberó, a petición de la Fiscalía General del Estado, de modificar por causa superveniente la citada suspensión definitiva que concedía a Bustos Solís y que le impedía ser detenido.



Por lo anterior es un hecho que al no tener ya amparo, la Juez de Control ordenará su prisión preventiva de manera necesaria.



Sin embargo a como se las gastan los exfuncionarios y de acuerdo a la opinión de múltiples juristas a quien se les consultó sobre el tema, se dice para este momento Leonel Bustos posiblemente ya no se encuentre en el estado, pues ya no hay amparo que lo proteja.



Cabe señalar, que la Fiscalía General del Estado tiene que esperar por así ordenarlo el nuevo sistema de justicia penal, que se lleve a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares y que Leonel Bustos no asista para que se le decrete como evadido y después de ello, pedir nuevamente audiencia para solicita orden de aprehensión en su contra.



Los expertos en la materia, consultados referente al tema del nuevo sistema de justicia penal, lamentan será complicado meter a la cárcel a Bustos Solís.