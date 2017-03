Embargarían a Veracruz; retendría SAT y bancos participaciones federales

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-02-10:04:29 Xalapa foto tomada de: google

De aplicarse las penalizaciones de bancos y del Sistema de Administración Tributario por las deudas que tiene el gobierno de Veracruz, se retendrán más de mil 600 millones de pesos mensuales de las participaciones federales que deposita Hacienda Federal al Estado.



Por lo anterior, el Gobierno del Estado sólo contaría con 500 millones de pesos para la operación de las dependencias y los poderes del Estado, lo que generaría una grave crisis social, económica y política en Veracruz, afirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes Lunares.



El mandatario estatal dijo que el SAT requiere el pago inmediato de 13 mil millones de pesos que se retuvieron a trabajadores pero no se entregaron a la hacienda Federal.



Por su parte Banobras pide el pago de tres créditos por montos de mil 200 millones, mil 74 millones y 503 millones de pesos.



Además hay pendiente del pago de cinco mil millones del Sistema de Ahorro para el Retiro que se deben a Fovissste.



El mandatario estatal dijo que es urgente la reestructuración de la deuda para evitar este escenario en próximos meses.



Con crédito no se puede pagar adeudos a los ayuntamientos, se buscan opciones



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró que la ley de Disciplina Financiera limita que pueda contratar un crédito para pagar los 4 mil millones que debe a los Ayuntamientos de fondos retenidos en el años 2016.





Inédito rechazo



El investigador de la UV, Manuel Reyna Muñoz, consideró como un hecho que no se había vivido en la entidad veracruzana que un Congreso del Estado no apruebe las iniciativas enviadas por el ejecutivo en turno y de manera inmediata.



Calificó de infantilismo la postura de los diputados de Morena, quienes no están aprobando nada enviado por el ejecutivo y que tienen como rehenes no tan solo a la actual legislatura, sino al gobierno y a los veracruzanos.



El doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, comentó que en este hecho, sin precedentes en la entidad veracruzana, el gobernador no tiene manos libres y el partido que lo apoya tiene que reflexionar todas y cada una de las propuestas que realice.



En el caso de la reestructuración, expresó, le faltó capacidad de explicar cuál será el destino de los recursos que se pretenden ahorrar mismos que no están explicados con claridad.





Debe aclarar destino de recursos



Los legisladores locales de Morena exigen al gobernador que informe puntualmente los términos en los que pretende adquirir un nuevo préstamo, los fines, tiempos, beneficios, perjuicios y demás, como parte de la llamada reestructuración de la deuda.



Y es que lo que pide el mandatario es votar una ley a ciegas, “práctica ligada al Duartismo”, resaltó el coordinador parlamentario, Amado Cruz Malpica.



El legislador resaltó que la postura de Morena, en cuanto a no estar de acuerdo con la aprobación de la denominada reestructuración de la deuda, “obedece a cuestiones muy claras que los veracruzanos merecen conocer.



“El decreto propuesto por el gobernador no solamente solicita la contratación de nueva deuda en el marco de la llamada reestructuración y refinanciamiento, sino que no le dice a los veracruzanos con quién vamos a contratar la deuda, con qué intereses, con qué plazo, qué ganarían los veracruzanos, porqué debemos aprobarla”.



“A él le corresponde plantear las alternativas, un plan a, b, y c si es necesario. No se vale que el timonel de un barco diga que va a encallar y se va a estrellar y que no hay otro remedio, eso no es un planteamiento responsable.



Amado Cruz responsabilizó al PRI y PRD de que no se haya discutido este martes la llamada reestructuración de la deuda, misma que representa, resaltó, más deuda para los veracruzanos.



Se quedarían sin empleo más de 100 mil burócratas



De no reestructurarse la deuda cerca de 100 mil trabajadores burócratas perderían su empleo. En todo Veracruz trabajan un promedio de 200 mil trabajadores del Estado, entre sindicalizados, eventuales y de Confianza.



El gobernador de Veracruz dijo que no podría pagar la nómina en su totalidad y serían despedidos la mitad, si no hay reestructura.



“No hay plan B porque no hay otro camino, en materia financiera el único camino es la reestructuración y obviamente aceptar el gasto y ajustarlo, pero para lograr un ajuste de 20 mil millones de pesos tendríamos que dejar sin empleo a la mitad de trabajadores”.



En este sentido, agregó que se hizo un ajuste en el personal y que hubo quejas de ellas que se quedaron sin empleo, pero recordó que no tenían una labor específica, además de incrementar los ingresos, series de elementos que permiten ahorrar y tener recursos pero es necesaria la reestructuración.



Por ello insistió en que si es necesario volverá a exponer los motivos, esperando contar con el apoyo de los legisladores y evitar que Veracruz caiga en mayor crisis





Pagos urgentes 13 mil mdp



requiere el SAT de pagos que se retuvieron a trabajadores y no reportaron a Hacienda





2 mil 777 mdp pide Banobras por tres créditos





5 mil mdp hay pendiente con el Sistema de Ahorro para el Retiro que se debe a Fovissste