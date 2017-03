Crean Libro Vaquero Anticorrupción

Si no sabes qué tan grave es la corrupción en México, para darte una idea este problema nos cuesta entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país, para acabar con esto el Think tank, Ethos, ha creado un libro vaquero anticorrupción.



En las páginas de la publicación se contarán historias con el fin de informar a la ciudadanía acerca del problema de la corrupción e invitarlos a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el libro contará con lenguaje coloquial puesto que las reglas bajo las que se rige el SNA son complejas.



Además de que buscan que los mexicanos participen activamente en el combate contra la corrupción y en la rendición de cuentas de una forma transparente y legal.



Alrededor de 118 mil ejemplares del libro vaquero anticorrupción serán distribuidos a nivel nacional, sumado a otros 20 mil que estarán dirigidos a grupos más focalizados.



Otro claro objetivo de tal libro es mostrar a la ciudadanía que, además de que la corrupción se da entre autoridades y funcionarios públicos, son ellos mismos quienes también se ven involucrados, por lo que es tarea de todos dar solución a este problema al no participar en estos actos y denunciar aquellos de los que seamos víctimas.



Con información de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/libro-vaquero-anticorrupcion.html