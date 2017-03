En seguridad Yunes no propone nada nuevo: diputado

Ante la crisis de seguridad en el estado, la política seguida por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha planteado algo nuevo a lo que ya se había hecho, lamentó la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos.



\"Se han recrudecido los hechos de violencia y la confrontación de la delincuencia organziada. Es lamentable porque quienes están en peligro son los veracruzanos\", resaltó la legisladora al referir el hallazgo de once cuerpos en Veracruz, así como de fosas en el sur del estado, además de secuestros y

desapariciones.



Esto, explicó, habla claramente de que se ha recrudecido la violencia y la inseguridad, ante lo cual el actual gobernador no ha tenido un planteamiento diferente al del anterior mandatario.



Asimismo, los hechos exponen que el gobierno \"ha sido incapaz de poner control a la situación y garantizar la seguridad como derecho de la población\".

Ante la presencia de la Gendarmería Nacional en las calles de las ciudades veracruzanas, Daniela Griego Ceballos dijo esperar que pueda ser una opción para ayudar a recuperar cierta tranquilidad de los habitantes del estado.



\"Ojalá que esto funcione pero hasta ahorita no ha dado resultados. Se esperaba que el gobernador planteara otra estrategia, es un amplio conocedor del tema de seguridad. Sin embargo la crisis evidencia que algo está fallando en la política de seguridad y tampoco han cambiado los paradigmas\".



Aunado a ello lamentó que el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, no haya explicado claramente y dado información a la población el motivo de la presencia de la Gendarmería.