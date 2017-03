Califica PT cómo 'preocupante' llegada de Gendarmería

La llegada de la Gendarmería Nacional es preocupante debido a los muertos, ya que aunque obedece a una estrategia de seguridad, la respuesta de la delincuencia fueron once cuerpos en la zona de Veracruz, expuso en conferencia de prensa el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila.



\"Nos preocupa la llegada de más policías, nos alienta y nos preocupa, porque desde que anunciaron que llegó, el día de este miércoles hubo cerca de treinta muertos en el estado\".



Refirió que en la zona Veracruz-Boca del Río fueron dejados once cuerpos, hecho que consternó a la población la mañana de este miércoles 1 de marzo.



En ese sentido, el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo reiteró:

\"ahorita vemos la llegada de la Gendarmería en dos sentidos. Uno, qué bueno que llegan porque es un reclamo de la ciudadanía el que haya más seguridad. En este momento que llegan incrementa la ola de violencia en el estado, eso nos preocupa como partido político y como sociedad\".



El clima de inseguridad aguda, recordó, se da en un contexto donde nuevamente se atraviesa por una época electoral.



Ante ello, Ramón Díaz Ávila dijo que al PT le preocupa vigilar que la inseguridad no empañe la precampaña y la elección del próximo mes de junio.