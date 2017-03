Piropo en Veracruz es considerado acoso callejero y se puede denunciar: IVM

El acoso callejero es violencia y las mujeres pueden denunciar a los agresores pues incluso el piropo es una agresión.



Belem Palmeros Exome, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, dijo que se puede denunciar ante la Fiscalía porque está tipificado en la Ley a una Vida Libre de Violencia como abuso sexual.



“El piropo es una agresión, es acoso, abuso y se puede denunciar. En la Ley a una Vida Libre de Violencia está tipificado como abuso sexual. Ahí viene exactamente que es lo que quiere decir el abuso sexual. No hemos registrado denuncias pero en el Código Penal el delito de género ya está tipificado entonces es una sanción penal”.



Se le considera acoso a los chiflidos, los piropos, a que una mujer sea seguida, que la toquen o le griten obscenidades.



“En el acoso callejero todas las mujeres somos víctimas y ha sido algo que no hemos podido erradicar por la parte cultural que es el acoso. Cuando vamos por las calles las mujeres tomamos otros rumbos, nos alejamos incluso de lugares donde pueda haber muchos hombres. Es el que más predomina y el que menos se identifica”.



Por otro lado dijo que en 2017 no ha habido reportes de casos de violencia sexual aunque muchas veces se debe a que no es denunciado.



El 2016 cerró con 9 casos de los cuales 8 fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado.



Sobre la alerta de género mencionó que en Veracruz se trabaja desde antes de la declaratoria a través de una mesa interinstitucional y una plataforma de atención a las mujeres víctimas de violencia.



Lamentó que la violencia se vea como una situación normal lo que impide erradicarla; tan solo el Instituto Municipal de las Mujeres cerró 2016 con 10 mil atenciones por diversos motivos.