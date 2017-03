Febrero, mes con mayor índice delictivo en Veracruz

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-01-13:11:16 Redacción

A tan sólo dos meses de haber empezado 2017, se han escuchado muchas promesas y visto muy pocas acciones.



El mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, sigue empecinado en encarcelar a todos los cómplices de su antecesor, el prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, como si únicamente de eso dependiera su estadía en el poder.



Aún con los resultados entregados en los diversos operativos para la recuperación de bienes y dinero en efectivo en las diversas propiedades del exgobernador, la violencia en las calles no ha disminuido.



Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no le son nada favorecedores al Estado, pues 2017 ya ha quedado marcado como el año con peor arranque en violencia.



La inseguridad ha afectado en gran medida a los empresarios dado que las pérdidas son más grandes en comparación con el año anterior y los delitos que se cometen contra el sector van desde robos y extorsiones hasta secuestros y ejecuciones.



Yunes Linares, ha presumido que desde que él asumió el cargo el secuestro disminuyó, cuando a principios del mes tres infantes de Marina fueron privados de su libertad y desde entonces no se sabe nada de ellos.



De manera lamentable, a tan poco tiempo de haber comenzado el año, la enorme preocupación por la actividad delictiva está latente.



Ahora se espera que con la llegada de Gendarmería a municipios importantes como Xalapa y Córdoba, los robos a comercios, vehículos y casas habitación registren un importante descenso.



SECUESTROS



*1 de febrero Veracruz: Tres elementos de la Secretaría de Marina Armada de México fueron privados de su libertad en calles del Infonavit Buena Vista, sin que hasta la fecha se sepa de sus paraderos.



*7 de febrero Jesús Carranza: Trascendió que la joven identificada como E.P.F, de 32 años, que es empleada de una conocida ferretería localizada sobre la cabecera municipal fue privada de su libertad por sujetos armados



*9 de febrero Río Blanco: Fuerzas federales lograron la liberación de una familia de 7 personas, cuatro hombres, dos mujeres y un niño de 2 años, quienes permanecían secuestrados en la colonia Xicotepec, además de detener a siete secuestradores entre ellos un jefe de plaza.



*13 de febrero Medellín de Bravo: Sujetos armados que viajaban en tres camionetas de lujo, sustrajeron de su domicilio en Puente Moreno a un hombre, el cual fue encontrado sin vida horas más tarde en un rancho de la localidad La Piedra.



*13 de febrero San Rafael: Un grupo de hombres armados privaron de su libertad a un empresario tortillero, lo que desencadenó un enfrentamiento armado con la policía y dejó un secuestrador muerto, pero no pudieron rescatar al agraviado.



*15 de febrero Villa Oluta: Mientras convivía con su novio en un expendido de comida, una muchacha fue privada de su libertad por un grupo de sujetos armados, la cual fue identificada como la maestra M.A.G.R., de 27 años.



*16 de febrero Cosoleacaque: Un grupo de vecinos de la colonia El Naranjito, frustraron el intento de secuestro de una joven mujer en sus calles, la cual gritó por auxilio cuando se la llevaban pero al verse rodeados, los maleantes decidieron escapar.



*23 de febrero Carlos A. Carrillo: Tres menores de edad fueron privados de su libertad en diferentes partes del municipio y horas más tarde aparecieron ejecutados con varios impactos de bala en predios a las afueras.



*26 de febrero Jaltipan: Un muerto y una persona privada de su libertad es el resultado de un ataque a balazos a los pasajeros de un taxi, sujetos desconocidos persiguieron un taxi del municipio de Jaltipan, tras el ataque el conductor de la unidad de alquiler presuntamente fue privado de su libertad



ASALTOS



*3 de febrero Veracruz: Dos sujetos armados con pistolas asaltaron la sucursal de Bancoppel localizada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón entre Paso y Troncoso y Uribe, donde se apoderaron de 12 mil pesos.



* 7 de febrero Manlio Fabio Altamirano: Sujetos armados con machetes lograron obtener un botín tras asaltar la sucursal de Coppel, de donde lograron apoderarse de 16 mil pesos y 40 teléfonos celulares nuevos.



*8 de febrero Veracruz: Un grupo de vecinos lograron capturar, golpear y amarrar a un presunto ladrón que intentó despojar de sus pertenencias a un joven en la avenida Miguel Hidalgo entre Miguel Lerdo y Benito Juárez.



*9 de febrero Boca del Río: Un grupo de ladrones que no pudo asaltar una sucursal bancaria en la cabecera municipal, intentó escapar por el bulevar Miguel Alemán pero fueron detenidos por policías Navales y Estatales.



*9 de febrero Veracruz: Empleados de una tienda de conveniencia Yepas localizada en la colonia Ortiz Rubio lograron detener a un presunto ladrón que amagó a la cajera con un desarmador para llevarse licor y cigarros.



* 9 de febrero Xalapa: Dos sujetos armados con pistolas asaltaron una tienda Coppel de la avenida Lázaro Cárdenas a un costado de Plaza Cristal, de donde se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y teléfonos celulares.



* 9 de febrero Xalapa: Tres sujetos armados llegaron hasta la gasolinera de El Castillo en la avenida Antonio Chedraui Caram, de donde se apoderaron de varios miles de pesos y lograron escapar en un carro rojo.



*9 de febrero Xalapa: Paramédicos del grupo Panteras auxiliaron un transeúnte que momentos antes había sido atacado a puñaladas cuando intentó resistirse a un asalto en la avenida Ébano de la colonia Framboyanes.



*10 de febrero Veracruz: El alcalde del municipio de Totutla, Leonardo Ruiz Coronado de 31 años, fue despojado de 220 mil pesos por sujetos armados que lo amagaron cuando viajaba por las calles de la colonia Zaragoza.



*10 de febrero Coatzacoalcos: Dos sujetos ingresaron a un domicilio de la calle Juan Escutia en la colonia Benito Juárez Norte, donde fueron sorprendidos por el propietario mientras robaban, fueron detenidos con un pistola de juguete y una camioneta Ram 4500.



*11 de febrero Boca del Río: Un solitario ladrón logró consumar el asalto a una tienda Yepas localizada en el fraccionamiento Jardines de Virginia, donde lesionó con arma blanca a un cliente que se quiso oponer y escapó.



*13 de febrero Veracruz: Un presunto asaltante fue capturado, golpeado y amarrado a un porte por taxistas, luego de que según testigos despojaran de su unidad a un ruletero junto con un cómplice que se dio a la fuga.



*14 de febrero Veracruz: Una empleada de una casa de empeño First Cash, fue despojada de 30 mil pesos luego de que los retirara de una sucursal bancaria de Plaza Coral, pues la interceptaron en Plaza Soriana en Río Medio incluso le dispararon en un pie.



*14 de febrero Boca del Río: Tras un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de dos sujetos que presuntamente asaltaron una gasolinera en Costa de Oro, aunque tres más lograron escapar con 12 mil 500 pesos.



* 14 de febrero Poza Rica: Dos hombres armados cometieron un violento asalto a Banorte ubicado en calle Uno esquina Bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Las Palmas, donde se llevaron dinero de las cajas y escaparon en una camioneta.



* 15 de febrero Las Choapas: Dos sujetos armados y encapuchados asaltaron una tienda de conveniencia en el bulevar Antonio M. Quirazco de la colonia México, de donde lograron apoderarse de mil pesos para luego escapar.



* 15 de febrero Nanchital: Sujetos encapuchados aprovecharon la falta de vigilancia y la oscuridad de la noche para llevarse el cajero automático que se encontraba instalado a un costado del palacio municipal.



* 16 de febrero Xalapa: Se registró un violento asalto en la prolongación Villahermosa, donde un joven fue brutalmente golpeado por dos delincuentes que lo despojaron del dinero de las ventas de la tienda que atiende.



* 17 de febrero Veracruz: Elementos de la Policía Ministerial que se percataron del robo a un negocio en la calle J. M. Figueroa, persiguieron a dos sujetos en Los Volcanes, donde lograron detener a uno mientras que el otro escapó.



* 17 de febrero Coatzacoalcos: Dos delincuentes asaltaron a los cuentahabientes y empleados de la sucursal Bancomer sobre la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Petrolera, donde se llevaron varios miles de pesos.



* 18 de febrero Ixmatlahuacan: Un joven que había sido privado de su libertad noches anteriores, fue encontrado sin vida en un camino de terracería, el cual presentaba varios impactos de bala y fue identificado como Felipe R.S. alias 'El Pochy'.



