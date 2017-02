PRI y Morena se alían contra Veracruz: PRD-PAN

Los coordinadores del PRD Yazmín Copete Zapot y Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, lamentaron que Morena y PRI se hayan \"unido\", para votar en contra del dictamen de reestructura de deuda.



Señalaron que en marzo deberán erogarse 328 millones de pesos para pago de deuda, casi el presupuesto destinado a la operación del Sistema DIF Estatal.

Los Grupos Legislativos del PRI y Morena se unieron en el Congreso del Estado para rechazar la iniciativa del Gobernador del Estado, que hubiera permitido renegociar la deuda heredada para pagar menos intereses y aumentar el plazo de la misma.



Aplazar la discusión de la reestructuración de la deuda genera un importante problema financiero para la entidad, una vez que cada día que sigue transcurriendo, representa más gasto público destinado al pago de intereses.

Tan sólo el mes de marzo se deberá erogar 328 millones de pesos por servicio de la deuda, cantidad similar a la que este año se etiquetó para operación del DIF Estatal y que lastimará más a Veracruz, tomando en cuenta el déficit presupuestario para 2017 mayor a 21 mil millones de pesos.



La deuda es herencia del gobierno priista de Javier Duarte y fue aprobada por los diputados del PRI y sus aliados en las pasadas legislaturas. Existen 30 operaciones constitutivas de deuda pública, contratadas entre el 2006 y el 2015.

Fueron ellos también quienes aprobaron sin discusión las Cuentas Públicas del prófugo de la justicia, pretendiendo así borrar todo el desastre de corrupción que hoy tiene a Veracruz al borde del precipicio financiero y social.



Reestructurar la deuda no afecta a nadie, por el contrario, hubiera permitido empezar a dar los pasos para resolver un déficit financiero que puede provocar un gravísimo problema social a partir del mes de abril, cuando el presupuesto del Estado no alcance para el pago de sueldos a maestros, médicos, enfermeras, policías, empleados, pensionados.



En unas cuantas semanas, y debido al aplazamiento de la reestructuración, cuando Veracruz entre en crisis, los diputados del PRI y Morena tendrán que explicar el porqué de su oposición a decisiones que tienen como objetivo empezar a reconstruir las finanzas públicas, que fueron saqueadas por Javier Duarte y la banda que le acompañó en el atraco a las finanzas de nuestro Estado.



Los diputados de Morena actúan bajo la orden absoluta de su líder estatal, quien en días pasados les ordenó desechar la posibilidad de buscar una medida para mejorar las finanzas del estado, y los amagó con expulsarlos de su partido.

Por su parte, los diputados del PRI olvidan la responsabilidad de su instituto político, queriendo hacer tropezar al actual gobierno con una decisión irresponsable como esta; cuando fueron los gobiernos de su partido quienes instauraron en Veracruz la deuda y crisis financiera que hoy padecemos.



Ante ésta situación, y para evitar que la crisis financiera lleve a una crisis social de dimensiones no imaginables puesto que prácticamente el Gobierno no podría atender las necesidades básicas de los ciudadanos, los diputados del PAN y del PRD exhortamos al Gobernador del Estado a que valore la posibilidad de declarar a Veracruz en suspensión de pagos y notifique a la Secretaría de Hacienda que debe dejar de retener sus participaciones y aportaciones federales.



El panorama para Veracruz es cada vez más desolador. Sin liquidez suficiente y sin la posibilidad de tener una nueva forma de pago, la crisis financiera ocasionará que Veracruz colapse.



Las bancadas legislativas de PRI y Morena deberán asumir su responsabilidad y comprender que primero está el interés de los veracruzanos y después los compromisos e intereses políticos., enfatizaron.