Córdoba puede recuperar seguridad, confía alcalde

Aún cuando la situación actual de inseguridad en Córdoba ha traído la llegada de la Gendarmería Nacional, el alcalde Tomás Ríos asegura que esta no se ha escapado de las manos de las autoridades, confía que con el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno se controle la situación y vuelva la tranquilidad al municipio y zona centro, para prevenir se llegue a los extremos.



Hizo el exhorto para que los cordobeses tengan confianza en las autoridades y denuncien cualquier situación de inseguridad para que se pueda resolver el problema que aqueja actualmente a la ciudad.



El Alcalde dijo que la gente no puede dejar de salir y dejar la calle libre a los delincuentes, “porque aquí somos muchos y no por unos delincuentes debemos meternos a nuestros hogares”.



De parte del Ayuntamiento se aportará apoyo para el alojamiento de los elementos, Como todas las facilidades a la Gendarmería Nacional para que se instalen en el Mando Único, para que puedan operar y trabajar.



Pues el tiempo de estancia es indefinido y se trabajará no sólo en Córdoba sino en toda la región centro, en municipios pequeños que no cuentan con muchos recursos pero que requieren de mayor vigilancia porque se han internado ahí bandas delictivas.