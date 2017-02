Taxistas sayuleños congestionan calle céntrica

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-28-20:04:10 Acayucan Taxistas de Sayula se estacionan hasta en triple fila en la calle Benito Juárez.

En la cabecera municipal, es urgente la presencia de las autoridades de las delegaciones de Transito y Transporte regional ante la constante violación al reglamento que realizan taxistas de esta villa.



Y es que varios de ellos, aún cuando se les ha marcado el área de estacionamiento, congestionan parte de la calle Benito Juárez al estacionarse en doble y hasta triple fila desde la carretera Transismica hacia la calle Miguel Alemán.



No hay autoridad que los corrija y menos que los obligue a colocarse en fila o de plano, buscar otras opciones de estacionamiento.



Los ruleteros invaden no solo la calle Benito Juárez, si no también parte de la carretera Transistimica, poniendo el riesgo a peatones y vehiculos que cruzan de un lado a otro.