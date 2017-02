Realizan campaña para concientizar a automovilistas en Veracruz

Ante la incidencia de accidentes viales y sus consecuencias letales en muchos casos, autoridades estatales y municipales realizan campañas para concientizar a automovilistas y motociclistas sobre la importancia de conducir con responsabilidad.



Jazubilem Luna Hernández, integrante de la Dirección Municipal de Protección Ciudadana y Vialidades de Veracruz cuyo director es Germán García Contreras, informó lo anterior en un módulo que se estableció temporalmente en el Zócalo de la Ciudad.



“Este módulo es de prevención de accidentes, para concientizar a los turistas sobre el uso del casco y el cinturón de seguridad, no combinar el alcohol con el volante.



\"Se trata es de concientizar a las personas turistas para que si toman no manejen, que usen el cinturón de seguridad, en motocicleta no viajar más de dos personas, usar casco de seguridad, y que los niños menores de 12 años de edad viajen en los asientos traseros del automóvil”, explicó.



Aunque dijo no disponer de estadísticas alertó sobre el gran riesgo que representa el hablar por dispositivos móviles mientras se conduce un automóvil, pues la consecuencia no sólo es para el conductor sino para los peatones.



“Es sumamente peligroso porque en unos segundos pueden ocasionar un accidente, pueden perder la vida ellos y las personas a las que atropellen”, remarcó Luna Hernández.

Admitió que la ciudadanía responde muy bien a ese tipo de campañas, sobre todo a dinámicas como la simulación del estado etílico.



Para ello utilizan unos gogles que simulan que la persona está totalmente alcoholizada, para que vea los riesgos que representa desde caminar hasta conducir en estado etílico.

Exhortó a automovilistas y motociclistas a que si van a divertirse y a ingerir alcohol lleven un conductor designado.



ESTADÍSTICAS



Según las estadísticas federales, en México:



*Más de 16 mil personas mueren por siniestros de tránsito cada año.

*1.4 millones de lesionados es el saldo anual de los accidentes.

*1.2 millones de discapacitados es otra consecuencia.

*Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años de edad.

*Los accidentes de tránsito son la tercera causa de años de vida saludable perdidos.

*El 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto es el costo de los siniestros viales.



REGLAS DE ORO PARA LA SEGURIDAD VIAL



-Usar el cinturón de seguridad.

-Proteger a los niños.

-Manejar sobrio.

-Respetar la señalización.

-No usar el teléfono celular mientras se maneja.

-Respetar los límites de velocidad.

-Usar el casco (los motociclistas).

-Revisar las condiciones del vehículo (mecánicas, eléctricas, etcétera).

-No manejar con cansancio, tomar descansos en su caso.

-Ser atento y considerado con otros conductores y con los peatones.